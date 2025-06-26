Смертоносная атака на Днепр 24 июня: количество жертв возросло до 20

В Днепре снова возросло количество жертв террористического удара РФ 24 июня. В результате атаки погибли 20 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака в Telegram.

По последним данным, в результате российского удара по Днепру пострадали 304 человека. В больницах остаются 112 человек, среди них семеро детей.

"К сожалению, увеличилось количество жертв ракетных ударов по Днепру. На сейчас их 20. С погибшими в городе Самар - 22", - говорится в сообщении.

Удар по Днепру

Напомним, днем 24 июня российские оккупанты атаковали ракетами Днепропетровскую область. По словам мэра Днепра Бориса Филатова, по ущербу это был один из самых дерзких ударов по Днепру за все время полномасштабной войны.

В Днепре под обстрел попала инфраструктура, учебные и медицинские учреждения, админздания и здания ГСЧС, пассажирский поезд, где ехали более 500 пассажиров.

Также под ударом были и другие населенные пункты области, в частности город Самар.

Из-за российского обстрела 25 июня было объявлено днем траура в Днепропетровской области.

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