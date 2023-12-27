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Оккупанты увеличивают сеть военных госпиталей на гражданских объектах, - ЦНС

Украина, Среда 27 декабря 2023 16:33
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Оккупанты увеличивают сеть военных госпиталей на гражданских объектах, - ЦНС Фото: РФ разворачивает в гражданских объектах оккупированных территорий военные госпитали (GettyImages
Автор: Ярослава Борзова

Россияне продолжают развертывать госпитали для лечения оккупантов в гражданских объектах временно оккупированных территорий. Тем самым захватчики еще раз нарушают международное право.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"В частности, на оккупированных территориях юга зафиксированы случаи создания госпиталей в сельских домах культуры и учебных заведениях, которые не действуют из-за полномасштабного вторжения Кремля. Обслуживают оккупантов завезенные врачи и "волонтеры" из РФ", - информируют в ЦНС.

Кроме того, на данных объектах россияне сохраняют технику.

В то же время захватчики игнорируют тот факт, что эти объекты - гражданские, и расположены в непосредственной близости к жилым помещениям.

Ситуация с медицинской помощью на оккупированных территориях

Обратим внимание, что на временно оккупированной территории Украины обостряется гуманитарный кризис. Сохраняется дефицит лекарств и медицинского персонала.

Кроме того, россияне не выдают людям лекарства, а просто отправляют их умирать домой.

В частности, террористы устроили "русскую рулетку" в медицинской сфере. На временно оккупированных территориях Украины была зафиксирована вспышка эпидемии коронавируса. В связи с этим оккупанты вводили больным вакцину производства РФ, от которой те массово умирали.

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