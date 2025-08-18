ua en ru
Сырский рассказал, как Россия модернизирует свои "Шахеды" и дальнобойные дроны

Украина, Понедельник 18 августа 2025 10:02
Сырский рассказал, как Россия модернизирует свои "Шахеды" и дальнобойные дроны Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (facebook.com CinCAFofUkraine)
Автор: Ульяна Безпалько

Россия постоянно совершенствует свои беспилотники, в частности иранские "Шахеды". Теперь они оснащены современными системами защиты от перехвата и даже механизмами самоуничтожения.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский.

Враг усложняет борьбу с дронами

Сырский объяснил, что любая война - это соревнование технологий. Если Украина развивает дроны-перехватчики, то Россия делает свои аппараты более устойчивыми к радиоэлектронной борьбе.

По его словам, на "Шахеды" уже устанавливают:

  • оптические системы донаведения,
  • 12-16-канальные антенны, которые делают их устойчивыми к помехам,
  • датчики уклонения от огня и столкновений.

Это позволяет вражеским дронам выполнять неконтролируемые маневры, что затрудняет их уничтожение.

Новая тактика России

По его словам, фактически все дальнобойные дроны, применяемые сейчас противником, даже "Герберы", которые РФ использует как ложные цели, оснащены взрывчатым веществом для самоподрыва.

"Чтобы этот дрон после падения невозможно было захватить и для поражения всех приближающихся. Надо быть очень внимательным: когда такой дрон упал - он может взорваться", - предупредил Сырский.

Также главнокомандующий ВСУ рассказал, что только за год украинским военным удалось уничтожить с вертолетов более 3,2 тысячи вражеских "Шахедов".

Ранее РБК-Украина сообщало, 18 августа российские войска атаковали Харьков дронами-камикадзе. Один из "Шахедов" попал в жилой дом в Индустриальном районе. В результате удара возник масштабный пожар, под завалами могут оставаться люди. По предварительным данным, погибли по меньшей мере пять мирных жителей.

