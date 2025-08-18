Сырский рассказал, как Россия модернизирует свои "Шахеды" и дальнобойные дроны

Россия постоянно совершенствует свои беспилотники, в частности иранские "Шахеды". Теперь они оснащены современными системами защиты от перехвата и даже механизмами самоуничтожения.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский.

Враг усложняет борьбу с дронами

Сырский объяснил, что любая война - это соревнование технологий. Если Украина развивает дроны-перехватчики, то Россия делает свои аппараты более устойчивыми к радиоэлектронной борьбе.

По его словам, на "Шахеды" уже устанавливают:

оптические системы донаведения,

12-16-канальные антенны, которые делают их устойчивыми к помехам,

датчики уклонения от огня и столкновений.

Это позволяет вражеским дронам выполнять неконтролируемые маневры, что затрудняет их уничтожение.

Новая тактика России

По его словам, фактически все дальнобойные дроны, применяемые сейчас противником, даже "Герберы", которые РФ использует как ложные цели, оснащены взрывчатым веществом для самоподрыва.

"Чтобы этот дрон после падения невозможно было захватить и для поражения всех приближающихся. Надо быть очень внимательным: когда такой дрон упал - он может взорваться", - предупредил Сырский.