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Смертельное ДТП с подростками в Кировоградской области: полицейского арестовали

Фото: суд арестовал полицейского, который совершил смертельное ДТП (t.me/kirgpua)
Автор: Елизавета Драбкина

Суд отправил под стражу без права внесения залога правоохранителя, который совершил смертельное ДТП в Кировоградской области. Из-за аварии 25 июня вблизи поселка Новгородка погибли три 17-летних девушек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Правоохранитель отвозил подростков с празднования выпускного и в нарушение правил безопасности посадил в легковой автомобиль семерых выпускников. Он потерял управление авто, машина влетела в кювет и перекинулась.

Из-за ДТП три девушки погибли и еще четверо несовершеннолетних пассажиров получили многочисленные травмы.

Установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения - прибор Drager показал содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе 1,29 промилле.

Мужчине сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее гибель нескольких человек (ч. 4 ст. 286-1 УК).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Также мужчину отстранили от занимаемой должности.

ДТП в Кировоградской области

Областная прокуратура сообщала, что автомобиль Mercedes-Benz двигался по трассе Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье. Тогда нетрезвый водитель-полицейский нарушил правила дорожного движения, превысил скорость и влетел в кювет.

По данным следствия, за рулем находился сержант Кропивницкого районного отделения полиции.

Из-за ДТП три девушки погибли на месте происшествия.

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Кропивницкая областьДТПСуд