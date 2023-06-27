Смертельное ДТП с подростками в Кировоградской области: полицейского арестовали

Суд отправил под стражу без права внесения залога правоохранителя, который совершил смертельное ДТП в Кировоградской области. Из-за аварии 25 июня вблизи поселка Новгородка погибли три 17-летних девушек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Правоохранитель отвозил подростков с празднования выпускного и в нарушение правил безопасности посадил в легковой автомобиль семерых выпускников. Он потерял управление авто, машина влетела в кювет и перекинулась.
Из-за ДТП три девушки погибли и еще четверо несовершеннолетних пассажиров получили многочисленные травмы.
Установлено, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения - прибор Drager показал содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе 1,29 промилле.
Мужчине сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее гибель нескольких человек (ч. 4 ст. 286-1 УК).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.
Также мужчину отстранили от занимаемой должности.
Областная прокуратура сообщала, что автомобиль Mercedes-Benz двигался по трассе Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье. Тогда нетрезвый водитель-полицейский нарушил правила дорожного движения, превысил скорость и влетел в кювет.
По данным следствия, за рулем находился сержант Кропивницкого районного отделения полиции.
Из-за ДТП три девушки погибли на месте происшествия.
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