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В Кировоградской области в ДТП погибли три подростка: за рулем был пьяный полицейский

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Кропивницкий, Воскресенье 25 июня 2023 14:11
В Кировоградской области в ДТП погибли три подростка: за рулем был пьяный полицейский Фото: в Кировоградской области в ДТП погибли три подростка (t.me/kirgpua)
Автор: Наталья Юрченко

Смертельное ДТП произошло в Кировоградской области. В результате аварии погибли трое несовершеннолетних, еще трое подростков госпитализированы.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на полицию Кировоградской области.

ДТП произошло в ночь на 25 июня вблизи поселка Новгородка Кировоградской области. По предварительным данным, за рулем автомобиля был нетрезвый полицейский одного из территориальных подразделений.

Полиция сообщает, что в результате инцидента погибли трое подростков: двое скончались на месте происшествия, еще одна девочка - в карете "скорой".

Областная прокуратура уточняет, что автомобиль Mercedes-Benz двигался по трассе Кропивницкий - Кривой Рог - Запорожье. Водитель нарушил правила дорожного движения, превысил скорость и слетел в кювет. По данным прокуратуры, в салоне легковушки находились пять пассажиров - выпускников одной из местных школ.

"В результате аварии три шестнадцатилетних девушек погибли на месте происшествия. Еще двое пассажиров - парень, 2005 года рождения, и девушка, 2007 года - получили телесные повреждения", - отмечают в прокуратуре.

По данным следствия, за рулем находился сержант Кропивницкого районного отделения полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело, полицейского задержали. Расследование проводит ГБР.

Фото: в Кировоградской области в ДТП погибли три подростка (t.me/kirgpua)

Напомним, 10 июня в Киевской области произошло смертельное ДТП на трассе Киев-Одесса. В результате аварии погибли два человека, еще пятеро получили ранения, среди них двое детей.

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