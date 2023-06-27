Смертельна ДТП з підлітками у Кіровоградській області: поліцейського арештували

Правоохоронець відвозив підлітків зі святкування випускного та у порушення правил безпеки посадив в легковий автомобіль сімох випускників. Він втратив керування авто, машина злетіла у кювет та перекинулася.

Через ДТП троє дівчат загинули та ще четверо неповнолітніх пасажирів отримали численні травми.

Встановлено, що водій перебував у стані алкогольного сп’яніння - прилад Drager показав вміст алкоголю у видихуваному повітрі 1,29 проміле.

Чоловіку повідомили про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп'яніння, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 4 ст. 286-1 КК).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

Також чоловіка відсторонили від займаної посади.

ДТП у Кіровоградській області

Обласна прокуратура повідомляла, що автомобіль Mercedes-Benz рухався трасою Кропивницький - Кривий Ріг - Запоріжжя. Тоді нетверезий водій-поліцейський порушив правила дорожного руху, перевищив швидкість та злетів у кювет.

За даними слідства, за кермом був сержант Кропивницького районного відділку поліції.

Через ДТП троє дівчат загинули на місці події.

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