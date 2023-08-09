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Смертельное ДТП с нацгвардейцем. Судью Тандыра оставили под стражей

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Киев, Среда 09 августа 2023 14:27
Смертельное ДТП с нацгвардейцем. Судью Тандыра оставили под стражей Фото: Алексей Тандыр (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Суд отклонил апелляцию судьи Алексея Тандыра, сбившего насмерть бойца Нацгвардии на блокпосту в Киеве. Он останется под стражей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Суд не удовлетворил апелляцию адвокатов Тандыра по мере пресечения. Поэтому подозреваемый останется под стражей как минимум до 26 августа без права внесения залога.

Подробности ДТП

Напомним, в ночь на 26 мая глава Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр возле блокпоста в Киеве сбил 23-летнего бойца Нацгвардии. От полученных травм военный погиб на месте.

Правоохранители выяснили, что Тандыр находился за рулем в нетрезвом состоянии. Ему объявили подозрение, а позже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

После этого Высший совет правосудия временно отстранил Тандыра от исполнения обязанностей судьи.

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