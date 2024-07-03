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Смертельное ДТП с нацгвардейцем. Судье Тандыру снова продлили меру пресечения

Киев, Среда 03 июля 2024 18:11
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Смертельное ДТП с нацгвардейцем. Судье Тандыру снова продлили меру пресечения Фото: Алексей Тандыр (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Святошинский районный суд Киева продлил срок действия меры пресечения судье Алексею Тандыру до 31 августа 2024 года. Его обвиняют в смертельном ДТП на блокпоста в столице, в результате которого погиб боец Нацгвардии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской прокуратуры.

"По ходатайству Киевской городской прокуратуры Святошинский районный суд города Киева продлил срок действия меры пресечения судьи, которая обвиняется в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что определением суда мера пресечения в виде содержания под стражей без определения залога продлена до 31 августа 2024 года включительно.

Дело судьи Тандыра

Напомним, в ночь на 26 мая 2023 года председатель Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр возле блокпоста в Киеве сбил 23-летнего бойца Нацгвардии Вадима Бондаренко. От полученных травм военный погиб на месте.

Следствие выяснило, что судья Тандыр находился за рулем в нетрезвом состоянии. Ему объявили подозрение, а позже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

В августе 2023 года досудебное расследование судьи было завершено. Дело находится на рассмотрении суда, а Алексей Тандыр - в СИЗО.

В связи с этим Высший совет правосудия временно отстранил Тандыра от исполнения обязанностей судьи.

А в июне 2024 года Высший совет правосудия поддержал увольнение судьи Тандыра. ВРП оставила без изменений решение Второй Дисциплинарной палаты.

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