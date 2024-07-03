Смертельное ДТП с нацгвардейцем. Судье Тандыру снова продлили меру пресечения

Святошинский районный суд Киева продлил срок действия меры пресечения судье Алексею Тандыру до 31 августа 2024 года. Его обвиняют в смертельном ДТП на блокпоста в столице, в результате которого погиб боец Нацгвардии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской прокуратуры.

Отмечается, что определением суда мера пресечения в виде содержания под стражей без определения залога продлена до 31 августа 2024 года включительно.

"По ходатайству Киевской городской прокуратуры Святошинский районный суд города Киева продлил срок действия меры пресечения судьи, которая обвиняется в совершении смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

Дело судьи Тандыра

Напомним, в ночь на 26 мая 2023 года председатель Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр возле блокпоста в Киеве сбил 23-летнего бойца Нацгвардии Вадима Бондаренко. От полученных травм военный погиб на месте.

Следствие выяснило, что судья Тандыр находился за рулем в нетрезвом состоянии. Ему объявили подозрение, а позже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

В августе 2023 года досудебное расследование судьи было завершено. Дело находится на рассмотрении суда, а Алексей Тандыр - в СИЗО.

В связи с этим Высший совет правосудия временно отстранил Тандыра от исполнения обязанностей судьи.

А в июне 2024 года Высший совет правосудия поддержал увольнение судьи Тандыра. ВРП оставила без изменений решение Второй Дисциплинарной палаты.

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