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Высший совет правосудия поддержал увольнение судьи Тандыра, совершившего смертельное ДТП

Украина, Четверг 20 июня 2024 14:52
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Высший совет правосудия поддержал увольнение судьи Тандыра, совершившего смертельное ДТП Фото: Алексей Тандыр (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Высший совет правосудия поддержал увольнение судьи Алексея Тандыра. ВСП оставил без изменений решение Второй Дисциплинарной палаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ВСП.

Как отмечается, сегодня, 20 июня, на заседании Высший совет правосудия рассмотрели жалобу судьи Макаровского райсуда Киевской области Алексея Тандыра и его адвоката Олега Юрченко.

ВСП решил оставить без изменений решение Второй Дисциплинарной палаты. Судью Тандыра привлекут к дисциплинарной ответственности и применят к нему дисциплинарное взыскание в виде представления об освобождении от должности.

Решение может быть обжаловано в порядке, предусмотренном статьей 52 Закона Украины "О Высшем совете правосудия".

Дело судьи Тандыра

Напомним, 26 мая 2023 года глава Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр совершил смертельное ДТП на блокпосте в Киеве. Судья сбил 23-летнего бойца Нацгвардии Вадима Бондаренко, военный погиб.

Как выяснилось, судья Тандыр в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Из-за смертельного ДТП Высший совет правосудия отстранил Тандыра от исполнения обязанностей судьи.

В настоящее время Алексей Тандыр находится в СИЗО. В мае ему продлили меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внести залог. Он пробудет под арестом по меньшей мере до 21 июля 2024 года.

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