Смертельна ДТП з нацгвардійцем. Судді Тандиру знову продовжили запобіжний захід

Святошинський районний суд Києва продовжив термін дії запобіжного заходу судді Олексію Тандиру до 31 серпня 2024 року. Його звинувачують у смертельній ДТП на блокпосту в столиці, внаслідок якої загинув боєць Нацгвардії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської прокуратури.

Зазначається, що ухвалою суду запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави продовжено до 31 серпня 2024 року включно.

"За клопотанням Київської міської прокуратури Святошинський районний суд міста Києва продовжив термін дії запобіжного заходу судді, який обвинувачується у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння", - йдеться в повідомленні.

Справа судді Тандира

Нагадаємо, у ніч на 26 травня 2023 року голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир біля блокпоста у Києві збив 23-річного бійця Нацгвардії Вадима Бондаренка. Від отриманих травм військовий загинув на місці.

Слідство з'ясувало, що суддя Тандир перебував за кермом у нетверезому стані. Йому оголосили підозру, а пізніше обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

У серпні 2023 року досудове розслідування щодо судді було завершено. Справа перебуває на розгляді суду, а Олексій Тандир - у СІЗО.

У зв'язку з цим Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила Тандира від виконання обов'язків судді.

А у червні 2024 року Вища рада правосуддя підтримала звільнення судді Тандира. ВРП залишила без змін рішення Другої Дисциплінарної палати.

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