Смертельное ДТП в Киеве: судью Тандыра арестовали
Печерский районный суд Киеве отправил под стражу судью Алексея Тандыра, сбившего насмерть бойца Национальной гвардии на блокпосту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.
Печерский районный суд поддержал предложение прокуратуры и избрал Тандыру меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога до 21 июля.
"По ходатайству Киевской городской прокуратуры судьи, подозреваемого в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения, избрана мера пресечения - содержание под стражей без права внесения залога на срок до 21 июля 2023 года", - говорится в сообщении.
Перед этим Высший совет правосудия дал согласие на содержание судьи под стражей. Такое решение было принято по результатам рассмотрения представления заместителя генпрокурора, поступившее в ВРП 26 мая 2023 года.
Смертельное ДТП на блокпоста в Киеве
В Киеве в ночь на 26 мая произошло смертельное ДТП на одном из блокпостов. По данным правоохранителей, глава Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр пьяным сбил 23-летнего военнослужащего Нацгвардии.
Как заявляли правоохранители, судья отказывался сдавать анализы на содержание алкоголя и наркотиков. В результате правоохранители через суд получили разрешение на принудительную экспертизу.
Позже в прокуратуре уточнили, что судья добровольно соглашался сдать часть анализов. Сам же подозреваемый утверждает, что от экспертизы не отказывался, более того - был трезв.
В то же время, по данным следствия, в автомобиле Тандыра нашли бутылку из-под алкоголя. Ее также направили на экспертизу. Как заявляли в ГБР, результаты экспертиз должны быть в течение 5-7 дней.
В случае доказательства вины судье Тандыру грозит наказание в виде 10 лет за решеткой.
Все подробности смертельного ДТП с участием судьи – читайте в материале РБК-Украина.
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