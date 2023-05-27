Смертельна ДТП в Києві: суддю Тандира арештували

Печерський районний суд Києві відправив під варту суддю Олексія Тандира, який збив насмерть бійця Національної гвардії на блокпосту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську прокуратуру .

Печерський районний суд підтримав пропозицію прокуратури та обрав Тандиру запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави до 21 липня.

"За клопотанням Київської міської прокуратури судді, підозрюваному у вчиненні ДТП у стані алкогольного сп’яніння, обрано запобіжний захід - тримання під вартою без права внесення застави на строк до 21 липня 2023 року", - йдеться у повідомленні.

Перед цим Вища рада правосуддя надала згоду на утримання судді під вартою. Таке рішення було прийнято за результатом розгляду подання заступника генпрокурора, яке надійшло до ВРП 26 травня 2023 року.

Смертельна ДТП на блокпосту в Києві

У Києві в ніч на 26 травня сталася смертельна ДТП на одному з блокпостів. За даними правоохоронців, голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир перебуваючи напідпитку збив 23-річного військовослужбовця Нацгвардії.

Як заявляли правоохоронці, суддя відмовлявся здавати аналізи на вміст алкоголю та наркотиків. В результаті правоохоронці через суд отримали дозвіл на примусову експертизу.

Пізніше в прокуратурі уточнили, що суддя добровільно погоджувався здати лише частину аналізів. Сам же підозрюваний стверджує, що від експертизи не відмовлявся, ба більше - був тверезим.

Водночас, за даними слідства, в автомобілі Тандира знайшли пляшку з-під алкоголю. Її також направили на експертизу. Як заявляли в ДБР, результати експертиз мають бути протягом 5-7 днів.

У разі доведення вини судді Тандиру загрожує покарання у вигляді 10 років за ґратами.

Усі подробиці смертельної ДТП за участі судді - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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