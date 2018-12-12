Порошенко закликав главу "Укрпошти" переглянути свою зарплату

Фото: Петро Порошенко (dsns.gov.ua)

Смілянському рекомендують урізати собі заробітну плату

Президент України Петро Порошенко закликає главу "Укрпошти" Ігоря Смілянського переглянути свою зарплату. Про це Порошенко заявив зустрічі з ним і міністром інфраструктури Володимиром Омеляном, передає РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

Зокрема, Порошенко звернувся до керівника "Укрпошти" з рекомендацією переглянути розмір зарплати.

"Особисто від мене, настійно рекомендую певним чином переглянути власну заробітну плату. Сподіваюся, що пораду президента буде почуто", - заявив він.

Зазначимо, згідно декларації глави "Укрпошти", його річна зарплата становить майже 4 млн гривень.

Нагадаємо, раніше Порошенко ініціював компенсацію збитків "Укрпошти" для доставки пенсій. Зокрема, мова йде про додаткові 500 млн гривень, хоча ця ж сума закладена у державний бюджет на 2019 рік.

У жовтні Смілянський заявляв, що пошта може перестати доставляти пенсії з 1 січня 2019. За його словами, кожне відділення щомісяця зазнає збитків майже в 3 тис. гривень, зокрема, через те, що доставка пенсій здійснюється за тарифами, нижчими від собівартості. Він також зазначив, що "Укрпошта" змушена оптимізувати мережу в селах, яка вибудувана під доставку пенсій.