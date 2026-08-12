Смартфон, заменяющий консоль: он запускает AAA-игры на максимуме

Железо и производительность уровня игрового ПК

Высокая производительность устройства обеспечивает сочетание флагманского процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5 и собственного чипа RedMagic RedCore R4.

Такой тандем обеспечивает ускоренную обработку графики, плавность визуальных эффектов и эффективное управление ресурсами.

Аппаратные характеристики начинка смартфона:

Дисплей BOE X10 OLED с разрешением 2688×1216 пикселей (до 2K) и частотой обновления 144 Гц;

с разрешением 2688×1216 пикселей (до 2K) и частотой обновления 144 Гц; Варианты из 12 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X Ultra;

Аккумулятор емкостью 7500 мАч , обеспечивающий до 4 часов непрерывной игры в Wuthering Waves на полном заряде;

, обеспечивающий до 4 часов непрерывной игры в Wuthering Waves на полном заряде; Цена устройства составляет около 799 долларов.

Для тех, кто ищет более дешевую альтернативу без прозрачного элемента на задней панели, предлагается более доступная версия RedMagic 11 Air.

Уникальная система охлаждения и дизайна

Главной фишкой серии RedMagic 11 является активная система жидкостного охлаждения. Она подает охлажденный воздух и отводит тепло от горячего процессора с помощью испарительной камеры и нескольких теплопроводящих компонентов.

Работу жидкостного охлаждения можно наблюдать непосредственно через прозрачную заднюю крышку смартфона, как у кастомных игровых ПК.

Кулер системы может работать достаточно громко, однако при необходимости пользователь может полностью выключить вентилятор.

Что говорят эксперты?

Технологические обозреватели и геймеры подтверждают статус RedMagic 11S Pro как одного из самых мощных смартфонов на рынке.

На корпусе устройства расположены физические сенсорные триггеры, которые по функционалу аналогичны геймпадам Xbox или PlayStation и удобны для стрельбы или взаимодействия с объектами.

Смартфон оснащен собственной системой искусственного интеллекта Mora. ИИ-помощник работает в игровом пространстве Game Space, отвечает на вопросы, а также позволяет изменять голос пользователя во время игры.

Устройство имеет стандартный набор камер и подходит для таких игр как Call of Duty Mobile, Destiny: Rising или Where Winds Meet.