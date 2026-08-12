Смартфон, заменяющий консоль: он запускает AAA-игры на максимуме

Смартфон может заменить портативную игровую консоль - RedMagic 11S Pro позволяет играть в требовательные AAA-игры на максимальных настройках.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на BGR.
Высокая производительность устройства обеспечивает сочетание флагманского процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5 и собственного чипа RedMagic RedCore R4.
Такой тандем обеспечивает ускоренную обработку графики, плавность визуальных эффектов и эффективное управление ресурсами.
Аппаратные характеристики начинка смартфона:
Для тех, кто ищет более дешевую альтернативу без прозрачного элемента на задней панели, предлагается более доступная версия RedMagic 11 Air.
Главной фишкой серии RedMagic 11 является активная система жидкостного охлаждения. Она подает охлажденный воздух и отводит тепло от горячего процессора с помощью испарительной камеры и нескольких теплопроводящих компонентов.
Работу жидкостного охлаждения можно наблюдать непосредственно через прозрачную заднюю крышку смартфона, как у кастомных игровых ПК.
Кулер системы может работать достаточно громко, однако при необходимости пользователь может полностью выключить вентилятор.
Технологические обозреватели и геймеры подтверждают статус RedMagic 11S Pro как одного из самых мощных смартфонов на рынке.
На корпусе устройства расположены физические сенсорные триггеры, которые по функционалу аналогичны геймпадам Xbox или PlayStation и удобны для стрельбы или взаимодействия с объектами.
Смартфон оснащен собственной системой искусственного интеллекта Mora. ИИ-помощник работает в игровом пространстве Game Space, отвечает на вопросы, а также позволяет изменять голос пользователя во время игры.
Устройство имеет стандартный набор камер и подходит для таких игр как Call of Duty Mobile, Destiny: Rising или Where Winds Meet.