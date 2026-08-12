Смартфон, який замінює консоль: він запускає AAA-ігри на максимумі

Залізо та продуктивність рівня ігрового ПК

Високу продуктивність пристрою забезпечує поєднання флагманського процесора Snapdragon 8 Elite Gen 5 та власного чипу RedMagic RedCore R4.

Такий тандем забезпечує прискорену обробку графіки, плавність візуальних ефектів та ефективне керування ресурсами.

Апаратні характеристики начинка смартфона:

Дисплей BOE X10 OLED із роздільною здатністю 2688×1216 пікселів (до 2K) та частотою оновлення 144 Гц;

із роздільною здатністю 2688×1216 пікселів (до 2K) та частотою оновлення 144 Гц; Варіанти з 12 ГБ або 16 ГБ оперативної пам'яті стандарту LPDDR5X Ultra;

Акумулятор ємністю 7500 мАг , що забезпечує до 4 годин безперервної гри в Wuthering Waves на повному заряді;

, що забезпечує до 4 годин безперервної гри в Wuthering Waves на повному заряді; Ціна пристрою становить близько 799 доларів.

Для тих, хто шукає дешевшу альтернативу без прозорого елемента на задній панелі, пропонується доступніша версія RedMagic 11 Air.

Унікальна система охолодження та дизайн

Головною фішкою серії RedMagic 11 є активна система рідинного охолодження. Вона подає охолоджене повітря та відводить тепло від гарячого процесора за допомогою випаровувальної камери і кількох теплопровідних компонентів.

Роботу рідинного охолодження можна спостерігати безпосередньо через прозору задню кришку смартфона, як у кастомних ігрових ПК.

Кулер системи може працювати досить гучно, проте за потреби користувач може повністю вимкнути вентилятор.

Що кажуть експерти?

Технологічні оглядачі та геймери підтверджують статус RedMagic 11S Pro як одного з найпотужніших смартфонів на ринку.

На корпусі пристрою розташовані фізичні сенсорні тригери, які за функціоналом аналогічні геймпадам Xbox або PlayStation і зручні для стрільби чи взаємодії з об'єктами.

Смартфон оснащений власною системою штучного інтелекту Mora. ШІ-помічник працює в ігровому просторі Game Space, відповідає на запитання, а також дозволяє змінювати голос користувача під час гри.

Пристрій має стандартний набір камер та підходить для таких ігор, як Call of Duty Mobile, Destiny: Rising або Where Winds Meet.