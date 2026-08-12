Смартфон, який замінює консоль: він запускає AAA-ігри на максимумі

Смартфон може замінити портативну ігрову консоль - RedMagic 11S Pro дозволяє грати у вимогливі AAA-ігри на максимальних налаштуваннях.
Про це інформує РБК-Україна з посиланням на BGR.
Високу продуктивність пристрою забезпечує поєднання флагманського процесора Snapdragon 8 Elite Gen 5 та власного чипу RedMagic RedCore R4.
Такий тандем забезпечує прискорену обробку графіки, плавність візуальних ефектів та ефективне керування ресурсами.
Апаратні характеристики начинка смартфона:
Для тих, хто шукає дешевшу альтернативу без прозорого елемента на задній панелі, пропонується доступніша версія RedMagic 11 Air.
Головною фішкою серії RedMagic 11 є активна система рідинного охолодження. Вона подає охолоджене повітря та відводить тепло від гарячого процесора за допомогою випаровувальної камери і кількох теплопровідних компонентів.
Роботу рідинного охолодження можна спостерігати безпосередньо через прозору задню кришку смартфона, як у кастомних ігрових ПК.
Кулер системи може працювати досить гучно, проте за потреби користувач може повністю вимкнути вентилятор.
Технологічні оглядачі та геймери підтверджують статус RedMagic 11S Pro як одного з найпотужніших смартфонів на ринку.
На корпусі пристрою розташовані фізичні сенсорні тригери, які за функціоналом аналогічні геймпадам Xbox або PlayStation і зручні для стрільби чи взаємодії з об'єктами.
Смартфон оснащений власною системою штучного інтелекту Mora. ШІ-помічник працює в ігровому просторі Game Space, відповідає на запитання, а також дозволяє змінювати голос користувача під час гри.
Пристрій має стандартний набір камер та підходить для таких ігор, як Call of Duty Mobile, Destiny: Rising або Where Winds Meet.