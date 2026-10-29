Смарт-очки от Samsung и Google под ударом: их запрещают в школах и бассейнах

Samsung и Google готовят к запуску первые смартокуляры на базе Android XR, но выход новинки омрачает скандал вокруг конфиденциальности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Android Authority.
Наибольшее беспокойство вызывают встроенные в смарт-очки камеры и микрофоны, позволяющие постоянно взаимодействовать с искусственным интеллектом.
Разные производители пытаются решить эту проблему с помощью сомнительных методов.
Так, компания Raven Resonance добавила к очкам Raven Prism светодиодный индикатор съемки и магнитную крышку, физически закрывающую объектив 13-мегапиксельной камеры.
В HTC Vive Eagle предусмотрены индикатор и функция голоса, с помощью которой окружающие могут выкрикнуть "стоп съемка" для остановки записи.
Интересно, что Samsung и Google используют термин "интеллектуальные очки" и акцентируют внимание на аудиосистемах, скрывая наличие камеры в рекламных материалах.
Впрочем, подобные меры не снимают беспокойство пользователей, поскольку камеры необходимы для полноценной работы визуального поиска ИИ.
Читайте больше: Главный соперник Meta: Samsung выпустит ИИ-очки уже в ноябре
Во многих странах мира использование очков с камерами уже столкнулось с жесткими ограничениями.
Так, в штате Виктория в Австрали) устройства запретят в школах с 2027 года, а в Мельбурне их запретили в бассейнах, спортзалах и детских садах.
Другие примеры ограничений в мире
Эксперты отмечают: Samsung и Google имели достаточно времени для проведения разъяснительных кампаний по ответственному использованию технологии.
Однако компании оставили решение этических и правовых вопросов правительствам, что усугубляет негативное отношение общества к новым девайсам.