Смарт-очки от Samsung и Google под ударом: их запрещают в школах и бассейнах

В чем проблема?

Наибольшее беспокойство вызывают встроенные в смарт-очки камеры и микрофоны, позволяющие постоянно взаимодействовать с искусственным интеллектом.

Разные производители пытаются решить эту проблему с помощью сомнительных методов.

Так, компания Raven Resonance добавила к очкам Raven Prism светодиодный индикатор съемки и магнитную крышку, физически закрывающую объектив 13-мегапиксельной камеры.

В HTC Vive Eagle предусмотрены индикатор и функция голоса, с помощью которой окружающие могут выкрикнуть "стоп съемка" для остановки записи.

Интересно, что Samsung и Google используют термин "интеллектуальные очки" и акцентируют внимание на аудиосистемах, скрывая наличие камеры в рекламных материалах.

Впрочем, подобные меры не снимают беспокойство пользователей, поскольку камеры необходимы для полноценной работы визуального поиска ИИ.

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Глобальные запреты и отсутствие просветительской работы

Во многих странах мира использование очков с камерами уже столкнулось с жесткими ограничениями.

Так, в штате Виктория в Австрали) устройства запретят в школах с 2027 года, а в Мельбурне их запретили в бассейнах, спортзалах и детских садах.

Другие примеры ограничений в мире

розничные сети в Бельгии и Нидерландах отказались от продаж смарт-очков;

в США и Великобритании устройства запрещены в залах судебных заседаний;

Европейский Союз официально признал смарт-очки с камерами риском для публичной конфиденциальности.

Эксперты отмечают: Samsung и Google имели достаточно времени для проведения разъяснительных кампаний по ответственному использованию технологии.

Однако компании оставили решение этических и правовых вопросов правительствам, что усугубляет негативное отношение общества к новым девайсам.