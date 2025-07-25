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Не все салаты полезны для здоровья: вот как правильно их готовить

Пятница 25 июля 2025 14:08
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Не все салаты полезны для здоровья: вот как правильно их готовить Диетолог рассказала, как сделать салат полезным для здоровья (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Салат - не всегда синоним здоровой пищи. Часто за зелеными листочками скрываются калорийные соусы, избыток соли или недостаточно белка.

РБК-Украина сообщает, что стоит добавить в салат, чтобы сделать его полезным для организма.

Как сделать салат полезным

По словам диетолога Соломии Наум, салат - это не только о листьях, но и стоит знать, как сделать его полезным.

Как оказалось, полезный салат должен состоять из клетчатки, белков и жиров. Также стоит добавить какой-то белковый продукт, это может быть яйцо, тунец или рыба, креветки, сыр фета.

Свежие овощи добавляют клетчатку, антиоксиданты и микроэлементы:

  • огурцы
  • помидоры
  • перец (красный, желтый)
  • морковь
  • свекла (сырая или запеченная)
  • брокколи (слегка отваренная или сырая)

Обязательно необходимо добавить полезные жиры, это может быть оливковое масло, семечки или авокадо.

Вместо майонеза или магазинных соусов лучше выбирать:

  • оливковое масло + лимонный сок
  • йогурт натуральный + горчица + чеснок
  • бальзамический уксус
  • тахини (кунжутная паста)

Чего не стоит добавлять в салаты

Обработанные и жареные мясные ингредиенты

Бекон, соленые мясные снеки или салями - очень калорийные, богатые насыщенными жирами и солью.

Тогда как обжаренное куриное филе, панированные креветки и хрустящие куриные кусочки добавляют много жиров и лишних калорий, лучше выбирать вареное или запеченное мясо или птицу.

Хрустящие "десертные" добавки

Крутоны, хрустящие гренки из белого хлеба - это лишь источник пустых калорий, натрия и жиров, без существенной пользы. Поэтому не стоит их употреблять.

Сыр в избытке

Твердые и мягкие сыры (чеддер, фета, голубой) - могут обеспечить белок и кальций, но избыток насыщенных жиров увеличивает калорийность салата.

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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница диетолога Соломии Наум, сайты Very well fit и Step to health.

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

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