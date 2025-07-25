Не все салаты полезны для здоровья: вот как правильно их готовить
Салат - не всегда синоним здоровой пищи. Часто за зелеными листочками скрываются калорийные соусы, избыток соли или недостаточно белка.
РБК-Украина сообщает, что стоит добавить в салат, чтобы сделать его полезным для организма.
Как сделать салат полезным
По словам диетолога Соломии Наум, салат - это не только о листьях, но и стоит знать, как сделать его полезным.
Как оказалось, полезный салат должен состоять из клетчатки, белков и жиров. Также стоит добавить какой-то белковый продукт, это может быть яйцо, тунец или рыба, креветки, сыр фета.
Свежие овощи добавляют клетчатку, антиоксиданты и микроэлементы:
- огурцы
- помидоры
- перец (красный, желтый)
- морковь
- свекла (сырая или запеченная)
- брокколи (слегка отваренная или сырая)
Обязательно необходимо добавить полезные жиры, это может быть оливковое масло, семечки или авокадо.
Вместо майонеза или магазинных соусов лучше выбирать:
- оливковое масло + лимонный сок
- йогурт натуральный + горчица + чеснок
- бальзамический уксус
- тахини (кунжутная паста)
Чего не стоит добавлять в салаты
Обработанные и жареные мясные ингредиенты
Бекон, соленые мясные снеки или салями - очень калорийные, богатые насыщенными жирами и солью.
Тогда как обжаренное куриное филе, панированные креветки и хрустящие куриные кусочки добавляют много жиров и лишних калорий, лучше выбирать вареное или запеченное мясо или птицу.
Хрустящие "десертные" добавки
Крутоны, хрустящие гренки из белого хлеба - это лишь источник пустых калорий, натрия и жиров, без существенной пользы. Поэтому не стоит их употреблять.
Сыр в избытке
Твердые и мягкие сыры (чеддер, фета, голубой) - могут обеспечить белок и кальций, но избыток насыщенных жиров увеличивает калорийность салата.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница диетолога Соломии Наум, сайты Very well fit и Step to health.
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