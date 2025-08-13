RU

Вкусный кетчуп к мясу: рецепт сладко-острого соуса, как в ресторане

Как приготовить вкусный кетчуп (Кадр из видео)
Автор: Людмила Жукова

Домашний кетчуп - это не просто соус, а настоящая кулинарная магия, которая способна превратить обычное блюдо в ресторанный шедевр. Его вкус намного глубже и богаче, чем у магазинных аналогов, ведь он готовится из натуральных овощей и специй.

Как приготовить кетчуп, который не хуже ресторанного, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал "Вкусно и красиво дома".

Ингредиенты:

  • Помидоры - 4 кг

  • Лук - 400 г

  • Сладкий перец - 300 г

  • Чеснок - 1 головка

  • Соль - 3 ст. л.

  • Сахар - 250 г

  • Корица - ½ ч. л.

  • Гвоздика - 4 шт.

  • Красный острый перец - ½ ч. л.

  • Приправа к шашлыку - 1 ч. л.

  • Уксус 9% - 150 мл

Приготовление

Помидоры, лук и сладкий перец нарежьте и переложите в большую кастрюлю. Варите на среднем огне до мягкости, около 40 минут.

Положите все овощи в кастрюлю (Кадр из видео)

Добавьте измельченный чеснок, специи, соль и сахар. Варите еще 10 минут, чтобы овощи пропитались ароматами.

Добавьте специи (Кадр из видео)

Взбейте смесь блендером до однородности.

Добавьте уксус и готовьте еще 15-20 минут, пока соус не загустеет.

По желанию процедите через сито для шелковистой текстуры.

Кетчуп получается насыщенно-красным, ароматным и с приятным балансом сладости и остроты. Корица и гвоздика придают ему изысканную нотку, а приправа к шашлыку усиливает вкус мяса.

Готовый соус можно закатать в стерильные банки и хранить всю зиму или держать в холодильнике до 2 недель.

 

