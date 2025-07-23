В "Слуге народа" заявили, что никакого наступления на антикоррупционную инфраструктуру не было

Принятие законопроекта №12414 не предусматривает никаких изменений в деятельности антикоррупционных органов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата, главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии.
"В этом документе нет и никогда не было ни одного слова о ликвидации НАБУ, САП или НАПК. Закон не трогает инфраструктуру НАБУ и САП, этого не было даже в планах. НАБУ продолжает работать, САП продолжает работать", - отметил депутат.
По его словам, утверждения о демонтаже антикоррупционной инфраструктуры не соответствуют действительности.
"Ни о каком наступлении на антикоррупционную инфраструктуру речь не идет и не шла за весь созыв этого парламента", - подчеркнул Арахамия.
Он также отметил, что команда "Слуги народа" последовательно поддерживает укрепление антикоррупционных органов, в частности через принятие ряда законодательных инициатив в предыдущие годы:
Арахамия также сообщил, что состоялась встреча президента Украины с руководителями правоохранительных и антикоррупционных органов, по итогам которой достигнута договоренность о разработке совместного плана действий для усиления эффективности системы.
"Как только будет представлен общий план действий, мы в Верховной Раде готовы политически это поддержать, предоставить ресурсы и принять необходимые решения", - подытожил он.
Напомним, до этого, 22 июля Верховная Рада поддержала законопроект №12414, который предусматривает урезание полномочий НАБУ и САП.
Добавим, что а этом фоне в Киеве и нескольких других городах прошли акции протеста. Несмотря на это, вечером, 22 июля, президент Владимир Зеленский принял законопроект №12414.
До этого Арахамия заявлял, что в "Слуге народа" осознают общественное недовольство и пообещали поддержать будущий план действий по НАБУ и САП. Кроме того, 23 июля Зеленский провел встречу с главами правоохранительных и антикоррупционных органов на фоне протестов из-за закона №12414, анонсировав "совместный план".
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