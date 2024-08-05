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В "Слуге народа" объяснили, проигрывает ли Украина информационную войну России

Фото: информационная война РФ против Украины (иллюстративное фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова, Милан Лелич

Исполнительная власть и государственные органы в Украине коммуницируют достаточно активно. В настоящее время наше государство не проигрывает информационную войну России, но постоянно находится "на грани".

Об этом в интервью сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от "Слуги народа" Никита Потураев.

Как отметил Потураев, в Украине есть информационная политика и ее качество "неплохое".

"Там есть дыры, там есть определенные ошибки, но достаточно все активно коммуницируют - и Офис, и Кабмин, и госорганы, и Совет, и комитеты. Но не все одинаково качественно", - заметил он.

Потураев объяснил, что Украина не проигрывает информационную войну, однако в то же время постоянно находится "на грани".

"Сейчас уже начали широко использовать искусственный интеллект, гораздо быстрее, чем я прогнозировал. Я считаю, что мы не готовы к этому по состоянию на сегодняшний день, и Запад не в полной мере был готов", - сказал он.

Дезинформация во время войны РФ против Украины

Следует отметить, что Россия систематически проводит информационные кампании, направленные на дискредитацию Украины и ее военных сил перед мировым политическим обществом.

Также россияне регулярно распространяют свою дезинформацию среди украинцев с целью запугать мирное население.

Также в РФ придумали фейк о том, что Молдова якобы готова экстрадировать всех украинских мужчин в Украину.

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