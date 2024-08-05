В "Слуге народа" объяснили, проигрывает ли Украина информационную войну России

Как отметил Потураев, в Украине есть информационная политика и ее качество "неплохое".

"Там есть дыры, там есть определенные ошибки, но достаточно все активно коммуницируют - и Офис, и Кабмин, и госорганы, и Совет, и комитеты. Но не все одинаково качественно", - заметил он.

Потураев объяснил, что Украина не проигрывает информационную войну, однако в то же время постоянно находится "на грани".

"Сейчас уже начали широко использовать искусственный интеллект, гораздо быстрее, чем я прогнозировал. Я считаю, что мы не готовы к этому по состоянию на сегодняшний день, и Запад не в полной мере был готов", - сказал он.