В "Слуге народа" объяснили, проигрывает ли Украина информационную войну России

Исполнительная власть и государственные органы в Украине коммуницируют достаточно активно. В настоящее время наше государство не проигрывает информационную войну России, но постоянно находится "на грани".
Об этом в интервью сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, депутат от "Слуги народа" Никита Потураев.
Как отметил Потураев, в Украине есть информационная политика и ее качество "неплохое".
"Там есть дыры, там есть определенные ошибки, но достаточно все активно коммуницируют - и Офис, и Кабмин, и госорганы, и Совет, и комитеты. Но не все одинаково качественно", - заметил он.
Потураев объяснил, что Украина не проигрывает информационную войну, однако в то же время постоянно находится "на грани".
"Сейчас уже начали широко использовать искусственный интеллект, гораздо быстрее, чем я прогнозировал. Я считаю, что мы не готовы к этому по состоянию на сегодняшний день, и Запад не в полной мере был готов", - сказал он.
Следует отметить, что Россия систематически проводит информационные кампании, направленные на дискредитацию Украины и ее военных сил перед мировым политическим обществом.
Также россияне регулярно распространяют свою дезинформацию среди украинцев с целью запугать мирное население.
Также в РФ придумали фейк о том, что Молдова якобы готова экстрадировать всех украинских мужчин в Украину.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.