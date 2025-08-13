ua en ru
Работал на врага, а потом просился в ВСУ: в Ровенской области поймали предателя

Украина, Среда 13 августа 2025 16:40
Работал на врага, а потом просился в ВСУ: в Ровенской области поймали предателя Фото: СБУ задержала коллаборанта (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Житель оккупированной Михайловки работал на российское "МВД", а потом решил мобилизоваться в украинскую армию, надеясь уйти от ответственности. Но правоохранители разоблачили его и задержали прямо в госпитале.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Мужчина из Михайловского района Запорожской области после оккупации пошел на сотрудничество с российскими захватчиками. Он устроился в местный окупационный "райотдел МВД РФ" и получил должность патрульного - с оружием, формой и российским "удостоверением".

Преследовал партизан и предпринимателей

На новой "работе" коллаборант выполнял приказы оккупантов - преследовал участников движения сопротивления. А также угрожал арестом предпринимателям, которые отказывались работать по "российским законам".

Попытка скрыться

В июле мужчина выехал на подконтрольную Украине территорию как переселенец и обратился в местный ТЦК. Там он указал ложные данные о себе, надеясь скрыть сотрудничество с оккупантами.

Задержание и последствия

СБУ поэтапно документировала его преступления и задержала злоумышленника в госпитале, где он пытался "залечь на дно". Теперь ему предъявили подозрение по статье о коллаборационной деятельности - до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Фото: задержанный коллаборант (СБУ)

Напомним, в июне этого года во временно оккупированном Бердянске был ликвидирован предатель и военный преступник Михаил Грицай. Он пытал украинских пленных и присваивал государственное имущество. В Бердянске он был так называемым "заместителем городского головы по вопросам инфраструктуры, ЖКХ, топливно-энергетического комплекса" оккупационной администрации.

Предателя застрелили в Бердянске при помощи пистолета с глушителем.

