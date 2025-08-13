ua en ru
Працював на ворога, а потім просився до ЗСУ: на Рівненщині піймали зрадника

Україна, Середа 13 серпня 2025 16:40
Працював на ворога, а потім просився до ЗСУ: на Рівненщині піймали зрадника Фото: СБУ затримала колаборанта (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Мешканець окупованої Михайлівки працював на російське "МВС", а потім вирішив мобілізуватися в українську армію, сподіваючись уникнути відповідальності. Але правоохоронці викрили його і затримали просто в госпіталі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Чоловік із Михайлівського району Запорізької області після окупації пішов на співпрацю з російськими загарбниками. Він влаштувався до місцевого окупаційного "райвідділу МВС РФ" і отримав посаду патрульного - зі зброєю, формою та російським "посвідченням".

Переслідував партизанів і підприємців

На новій "роботі" колаборант виконував накази окупантів - переслідував учасників руху опору. А також погрожував арештом підприємцям, які відмовлялися працювати за "російськими законами".

Спроба сховатися

У липні чоловік виїхав на підконтрольну Україні територію як переселенець і звернувся до місцевого ТЦК. Там він вказав неправдиві дані про себе, сподіваючись приховати співпрацю з окупантами.

Затримання та наслідки

СБУ поетапно документувала його злочини і затримала зловмисника в госпіталі, де він намагався "залягти на дно". Тепер йому висунули підозру за статтею про колабораційну діяльність - до 15 років в'язниці з конфіскацією майна.

Фото: затриманий колаборант (СБУ)

Нагадаємо, у червні цього року в тимчасово окупованому Бердянську було ліквідовано зрадника і військового злочинця Михайла Грицая. Він катував українських полонених і привласнював державне майно. У Бердянську він був так званим "заступником міського голови з питань інфраструктури, ЖКГ, паливно-енергетичного комплексу" окупаційної адміністрації.

Зрадника застрелили в Бердянську за допомогою пістолета з глушником.

