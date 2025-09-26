Служил оккупантам на Харьковщине и распространял фейки РФ: предателю объявили подозрение

Житель Харьковщины, который стал чиновником в псевдовласти оккупантов и снимался в пропагандистских сюжетах Кремля, теперь официально получил подозрение в госизмене.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
Заочно сообщено о подозрении 44-летнему мужчине. Ему инкриминируют государственную измену в условиях военного положения, коллаборационную деятельность и изготовление медиаматериалов, которые оправдывали и отрицали агрессию РФ против Украины.
В 2014 году житель Харьковской области выехал во временно оккупированный Крым, а позже - в Россию, где получил паспорт РФ.
Вернувшись во время временной оккупации региона, он добровольно присоединился к врагу. В июне 2022 года подозреваемый занял должность "заместителя начальника Боровского территориального управления - начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства ВГА Изюмского района".
Его оклад составлял 55 тысяч рублей. Уже через месяц он стал исполняющим обязанности главы этой псевдоадминистрации.
Когда ВСУ провели контрнаступление, мужчина сбежал на территорию России, но продолжил занимать должность. Впоследствии его назначили "заместителем главы ВГА Купянского района".
Коллаборационист регулярно появлялся в кремлевских медиа - давал интервью, оправдывал оккупацию, а также агитировал местных жителей получать российские паспорта.
"Все мы знаем, что Харьковская область - это Российская Федерация в скором будущем, поэтому также получение всех документов. Россия никого не бросала и не бросит", - заявил предатель в одном из выступлений.
Сейчас решается вопрос об объявлении мужчины в розыск.
