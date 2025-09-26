RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Служил оккупантам на Харьковщине и распространял фейки РФ: предателю объявили подозрение

Фото: мужчина с Харьковщины помогал оккупантам и оправдывал войну РФ (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Житель Харьковщины, который стал чиновником в псевдовласти оккупантов и снимался в пропагандистских сюжетах Кремля, теперь официально получил подозрение в госизмене.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Заочно сообщено о подозрении 44-летнему мужчине. Ему инкриминируют государственную измену в условиях военного положения, коллаборационную деятельность и изготовление медиаматериалов, которые оправдывали и отрицали агрессию РФ против Украины.

В 2014 году житель Харьковской области выехал во временно оккупированный Крым, а позже - в Россию, где получил паспорт РФ.

Сотрудничество с оккупантами

Вернувшись во время временной оккупации региона, он добровольно присоединился к врагу. В июне 2022 года подозреваемый занял должность "заместителя начальника Боровского территориального управления - начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства ВГА Изюмского района".

Его оклад составлял 55 тысяч рублей. Уже через месяц он стал исполняющим обязанности главы этой псевдоадминистрации.

Бегство и новая "карьера"

Когда ВСУ провели контрнаступление, мужчина сбежал на территорию России, но продолжил занимать должность. Впоследствии его назначили "заместителем главы ВГА Купянского района".

Коллаборационист регулярно появлялся в кремлевских медиа - давал интервью, оправдывал оккупацию, а также агитировал местных жителей получать российские паспорта.

"Все мы знаем, что Харьковская область - это Российская Федерация в скором будущем, поэтому также получение всех документов. Россия никого не бросала и не бросит", - заявил предатель в одном из выступлений.

Сейчас решается вопрос об объявлении мужчины в розыск.

Фото: предателю объявлено подозрение в госизмене (Харьковская областная прокуратура)

 

Напомним, СБУ задержала агента ФСБ РФ, который корректировал ракетные удары врага по энергетическим объектам Харькова и области, пытаясь сорвать отопительный сезон в городе.

Также на Харьковщине задержали российского агента, который передавал врагу координаты украинских военных для ударов. Он пытался втереться в доверие воинов, предлагая помощь в быту.

Кроме того, Служба безопасности Украины разоблачила "крота" среди бойцов Сил обороны. Агент готовил "прорыв" врага в Харьковской области.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияХарьков