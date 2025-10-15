Охранял пыточную во время оккупации Херсона: СБУ задержала еще одного коллаборанта
Служба безопасности Украины задержала еще одного бывшего охранника российской пыточной, которая действовала во время оккупации Херсона в 2022 году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram СБУ.
"СБУ задержала в Херсоне еще одного коллаборанта, который сотрудничал с оккупационной администрацией РФ после временно захвата областного центра", - говорится в сообщении.
Местный разнорабочий летом 2022 года вступил в так называемое "управление исполнения наказаний", которое враг обустроил в здании захваченного СИЗО портового города. Там его назначили "младшим инспектором", выдали оружие, удостоверение и форменную одежду российского образца.
По материалам дела, фигурант охранял камеры оккупационной тюрьмы, в которую россияне свозили участников движения сопротивления в регионе.
В застенках пострадавших подвергали пыткам, пытаясь "выбить" из них адреса пребывания других украинских патриотов.
После освобождения города коллаборационист пытался скрываться от правосудия. Для этого "залег на дно" в собственном доме, из которого почти не выходил.
Сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.
Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).
Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.
Приговоры и задержания коллаборантов
Напомним, недавно Национальная полиция Украины при поддержке ГУР объявила подозрение военным преступникам из пыточной "Изоляция". Они более месяца жестоко издевались над гражданской женщиной в Донецке.
Также ранее мы сообщали, что суд признал виновным жителя Херсона, который добровольно работал охранником в колонии оккупантов, где пытали украинцев. Ему присудили 14 лет тюрьмы.