Службы Киева готовы к любым атакам и террористическим угрозам, - Клименко

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что службы Киева готовы к любым атакам и имеют достаточно сил и средств для реагирования.
Как сообщает РБК-Украина, об этом Клименко заявил во время IV Международного саммита городов и регионов "Партнерство. Устойчивость. Готовность".
"Что бы ни произошло, мы сможем правильно распределить силы и средства. В Киеве их достаточно", - подчеркнул глава МВД.
Клименко напомнил, что во время массированной атаки на Киев в ночь на 24 мая спасатели и полиция уже через несколько десятков минут работали, в первую очередь, по освобождению граждан, которые оказались под завалами.
"Мы осуществляли все меры, чтобы все места прилетов, все места пожаров, а таких было около 30 - мы справились с этой задачей. Соответственно, ГСЧС с полицией первые начали эвакуировать граждан, помогать им покинуть свои дома", - отметил министр.
Напомним, 25 мая пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что удары по Киеву якобы являются "ответом" и что Россия продолжит их наносить и в дальнейшем.
Впоследствии глава российского МИД Сергей Лавров во время телефонной беседы с госсекретарем США Марко Рубио пригрозил новыми атаками на украинскую столицу и призвал вывезти дипломатический персонал.
Руководитель ЦПИ Андрей Коваленко назвал такие заявления откровенным анонсированием террора против мирного населения. В то же время посол ЕС в Украине Екатерина Матернова отметила, что дипломаты и иностранцы не собираются покидать Киев из-за угроз россиян.
В свою очередь эксперты ISW отметили, что подобная риторика Кремля связана не с действиями Украины, а с собственными неудачами российского руководства.