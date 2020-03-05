У Службі автомобільних доріг Миколаївської області проходять обшуки

Правоохоронці сьогодні, 5 березня, проводять обшуки в Службі автомобільних доріг Миколаївської області. Про це заявив виконуючий обов'язки начальника САД Владислав Невеселий, повідомляють місцеві ЗМІ.

Повідомляється, що обшуки проходять у зв'язку з роботою колишніх керівників Служби автомобільних доріг. Проходить виїмка документів. Не виключено, що це стосується роботи минулого начальника САД Андрія Максименко, якого підозрюють в отриманні неправомірної вигоди.

Нагадаємо, в 2019 році НАБУ затримало начальника Служби автомобільних доріг у Миколаївській області на отриманні 300 тис. гривень і 90 тис. доларів хабара. За даними слідства, в серпні 2019 він вимагав та отримав 300 тис. гривень за сприяння в перерахуванні приватної компанії майже 4,6 млн гривень в якості оплати за виконаний ремонт дороги Н-11 Дніпро-Миколаїв.

Менше чим через місяць він знову зажадав відкат з коштів, сплачених автодором приватної компанії - на цей раз в сумі 90 тис. доларів. На отримання останньої суми Максименко і затримали на Французькому бульварі в Одесі. Дії затриманого кваліфікували як вимагання та одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Пізніше він вийшов під заставу в розмірі майже 2 млн грн.