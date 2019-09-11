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НАБУ затримало начальника Миколаївського автодору

Новини » Надзвичайні події    11.09.2019 - 14:40
НАБУ затримало начальника Миколаївського автодору
Фото: затримання Андрія Максименко (7kanal.com.ua)

Максименка затримали за підозрою в отриманні хабара

В Одесі детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) затримали в. о. голови Служби автодоріг Миколаївської області Андрія Максименка. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на одеський "7 канал".

Повідомляється, що Максименка затримали на Французькому бульварі, біля готелю "Юність". Чиновник затриманий за підозрою в одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Фото: затримання Максименко (7kanal.com.ua)

За даними миколаївського сайту "Преступности.НЕТ", Максименка могли затримати за заявою представників одеської фірми "Ростдорстрой".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що НАБУ відкрило нову справу проти екс-начальника поліції Одеській області Дмитра Головіна. Розслідування стосується неподання даних до декларації за 2017 рік. До цього Київський апеляційний суд залишив його під домашнім арештом.

Раніше також стадо відомо, що Національне антикорупційне бюро України розпочало розслідування щодо можливого ухилення від сплати податків екс-першого заступника з РНБО Олега Гладковського.

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