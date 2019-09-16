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Заарештований за хабар голова Миколаївського автодору вийшов під заставу

Новини » Суспільство    16.09.2019 - 16:06
Заарештований за хабар голова Миколаївського автодору вийшов під заставу
Фото: затримання Андрія Максименко (7kanal.com.ua)

За керівника Служби автодоріг у Миколаївській області внесли 2 млн грн застави

Начальник Миколаївського автодору Андрій Максименко, затриманий раніше на отриманні хабара, вийшов під заставу в розмірі майже 2 млн грн. Про це повідомляє пресс-служба Вищого антикорупційний суду України.

Як повідомлялося, 13 вересня 2019 слідчим суддею Вищого антикорупційного суду було обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 1 927 000 грн застави.

"Сьогодні, 16 вересня 2019 року на спеціальний рахунок Вищого антикорупційного суду для внесення застави, надійшли кошти в обсязі згідно з рішенням суду", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, НАБУ затримало начальника Служби автомобільних доріг у Миколаївській області на отриманні 300 тис. гривень і 90 тис. доларів хабара. За даними слідства, в серпні 2019 він вимагав та отримав 300 тис. гривень за сприяння в перерахуванні приватної компанії майже 4,6 млн гривень в якості оплати за виконаний ремонт дороги Н-11 Дніпро-Миколаїв.

Менше чим через місяць він знову зажадав відкат з коштів, сплачених автодором приватної компанії - на цей раз в сумі 90 тис. доларів. На отримання останньої суми Максименко і затримали на Французькому бульварі в Одесі. Дії затриманого кваліфікували як вимагання та одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

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