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У НАБУ розповіли деталі затримання начальника Миколаївського автодору

Новини » Надзвичайні події    11.09.2019 - 16:38
У НАБУ розповіли деталі затримання начальника Миколаївського автодору
Фото: затримання Андрія Максименко (7kanal.com.ua)

Андрія Максименка затримали на хабарі в 90 тис. доларів

Начальника Служби автомобільних доріг у Миколаївській області Андрія Максименка затримали на великому хабарі. Про це йдеться в повідомленні Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

Повідомляється, що детективи НАБУ під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затримали Максименка "на гарячому" під час отримання 90 тис. доларів. Ці кошти виявилися другим траншем отриманого хабара, загальний розмір якого становить понад 2,5 млн гривень.

"Попередньо дії посадовця кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України. Зараз вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання міри запобіжного заходу", - йдеться в повідомленні.

У НАБУ розповіли деталі затримання начальника Миколаївського автодору

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Миколаївській області затримали депутата однієї з міських рад за отримання хабара у 15 тисяч доларів. За даними слідства, він отримав хабар за передачу в оренду земельної ділянки, при цьому чиновник діяв через посередника.

До цього в Донецькій області на хабарі затримали підполковника Державної прикордонної служби.

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