Служба по контракту. Какие основания дают право на увольнение без негативных последствий

С военнослужащими, прошедшими подготовку офицеров запаса, контракт заключается на срок от 2 до 5 лет, другие лица офицерского состава подписывают контракт на срок от 1 до 5 лет. В ряде случаев военные имеют право на досрочное расторжение договора.
РБК-Украина расспросил юриста Дмитрия Франчука о том, какие бывают основания для расторжения военной службы по контракту.
"Есть определенные условия, при которых военнообязанный может расторгнуть контракт о прохождении военной службы. Эти условия подробно прописаны в Законе Украины "О воинской обязанности и военной службе", - говорит юрист.
Главные основания для расторжения контракта:
"Первым шагом является представление рапорта командиру воинской части с просьбой о расторжении контракта и указанием основания для этого. В рапорт необходимо добавить все необходимые документы, подтверждающие основание для расторжения контракта. Например, если это медицинские показания, то нужно добавить заключение военно-врачебной комиссии", - объясняет Франчук.
После рассмотрения рапорта и проверки документов командир воинской части выдает приказ об увольнении военнослужащего.
"Командир части рассматривает рапорт и принимает решения. В некоторых случаях это решение может быть обжаловано в высшем командовании или в суде. После утверждения увольнения военнослужащий получает военный билет с соответствующими отметками об увольнении", - говорит юрист.
При увольнении военнослужащий имеет право на получение всех выплат, выплаты, которые ему предусмотренны законодательством.
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