Служба по контракту. Какие основания дают право на увольнение без негативных последствий

Какие основания дают право на увольнение

"Есть определенные условия, при которых военнообязанный может расторгнуть контракт о прохождении военной службы. Эти условия подробно прописаны в Законе Украины "О воинской обязанности и военной службе", - говорит юрист.

Главные основания для расторжения контракта:

по состоянию здоровья: если военнослужащий признан непригодным к военной службе по состоянию здоровья согласно заключению военно-врачебной комиссии

по возрасту: когда военнослужащий достиг предельного возраста пребывания на военной службе

в связи с истечением срока контракта: по истечении срока, на который заключался контракт

по семейным обстоятельствам: в отдельных случаях, предусмотренных законом, например, при рождении ребенка или наличии тяжелобольного члена семьи

возможность трудоустройства: если военнослужащий получил предложение работы от государственных органов, требующее увольнения со службы

другие основания: некоторые другие основания могут быть предусмотрены законодательством, например систематическое нарушение военной дисциплины, совершение преступления и т. п.

Как правильно уволиться без негативных последствий

"Первым шагом является представление рапорта командиру воинской части с просьбой о расторжении контракта и указанием основания для этого. В рапорт необходимо добавить все необходимые документы, подтверждающие основание для расторжения контракта. Например, если это медицинские показания, то нужно добавить заключение военно-врачебной комиссии", - объясняет Франчук.

После рассмотрения рапорта и проверки документов командир воинской части выдает приказ об увольнении военнослужащего.

"Командир части рассматривает рапорт и принимает решения. В некоторых случаях это решение может быть обжаловано в высшем командовании или в суде. После утверждения увольнения военнослужащий получает военный билет с соответствующими отметками об увольнении", - говорит юрист.

При увольнении военнослужащий имеет право на получение всех выплат, выплаты, которые ему предусмотренны законодательством.

Важно помнить: