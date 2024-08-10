RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Служба по контракту. Какие основания дают право на увольнение без негативных последствий

Как уволиться со службы по контракту (фото: t.me landforcesofukraine)
Автор: Василина Копытко

С военнослужащими, прошедшими подготовку офицеров запаса, контракт заключается на срок от 2 до 5 лет, другие лица офицерского состава подписывают контракт на срок от 1 до 5 лет. В ряде случаев военные имеют право на досрочное расторжение договора.

РБК-Украина расспросил юриста Дмитрия Франчука о том, какие бывают основания для расторжения военной службы по контракту.

Какие основания дают право на увольнение

"Есть определенные условия, при которых военнообязанный может расторгнуть контракт о прохождении военной службы. Эти условия подробно прописаны в Законе Украины "О воинской обязанности и военной службе", - говорит юрист.

Главные основания для расторжения контракта:

  • по состоянию здоровья: если военнослужащий признан непригодным к военной службе по состоянию здоровья согласно заключению военно-врачебной комиссии
  • по возрасту: когда военнослужащий достиг предельного возраста пребывания на военной службе
  • в связи с истечением срока контракта: по истечении срока, на который заключался контракт
  • по семейным обстоятельствам: в отдельных случаях, предусмотренных законом, например, при рождении ребенка или наличии тяжелобольного члена семьи
  • возможность трудоустройства: если военнослужащий получил предложение работы от государственных органов, требующее увольнения со службы
  • другие основания: некоторые другие основания могут быть предусмотрены законодательством, например систематическое нарушение военной дисциплины, совершение преступления и т. п.

Как правильно уволиться без негативных последствий

"Первым шагом является представление рапорта командиру воинской части с просьбой о расторжении контракта и указанием основания для этого. В рапорт необходимо добавить все необходимые документы, подтверждающие основание для расторжения контракта. Например, если это медицинские показания, то нужно добавить заключение военно-врачебной комиссии", - объясняет Франчук.

После рассмотрения рапорта и проверки документов командир воинской части выдает приказ об увольнении военнослужащего.

"Командир части рассматривает рапорт и принимает решения. В некоторых случаях это решение может быть обжаловано в высшем командовании или в суде. После утверждения увольнения военнослужащий получает военный билет с соответствующими отметками об увольнении", - говорит юрист.

При увольнении военнослужащий имеет право на получение всех выплат, выплаты, которые ему предусмотренны законодательством.

Важно помнить:

  • процедура увольнения может занять определенное время
  • каждый случай рассматривается индивидуально
  • за нарушение условий контракта могут быть применены санкции
  • расторжение контракта без законных оснований может иметь негативные последствия, такие как увольнение с негативной характеристикой или даже уголовная ответственность за дезертирство

Читайте также о том, можно ли мужчинам с инвалидностью продлить отсрочку за границей.

Ранее мы писали, какие консульские услуги можно получить даже без военного билета.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Советы юристаМобилизация в Украине