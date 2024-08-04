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Можно ли мужчинам с инвалидностью продлить отсрочку за границей: ответ юриста

Воскресенье 04 августа 2024 19:10
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Можно ли мужчинам с инвалидностью продлить отсрочку за границей: ответ юриста Можно ли за границей продлить отсрочку (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко
Эксперт: Дмитрий Франчук

Мужчины с инвалидностью могут получить отсрочку от призыва на военную службу. Однако для ее продления необходимо следовать установленным процедурам. Однако, что делать, если гражданин находится за границей и пока не может вернуться в Украину?

РБК-Украина расспросила юриста Дмитрия Франчука о том, можно ли за рубежом продлить отсрочку мужчинам с инвалидностью и что будет, если этого не сделать.

Можно ли продлить отсрочку за границей

"Непосредственно продлить отсрочку за границей, как правило, невозможно. Однако, в некоторых случаях могут быть исключения", - говорит юрист.

Например, если:

  • между Украиной и страной пребывания заключено международное соглашение, регулирующее вопросы военного учета граждан одной страны, находящихся на территории другой
  • в стране пребывания есть представительство украинского ТЦК и СП, которое может предоставлять определенные услуги, связанные с военным учетом
  • в некоторых случаях может быть возможность дистанционного оформления необходимых документов через электронные сервисы или по поручению

Нужно ли возвращаться в Украину для продления отсрочки

Для прохождения военно-врачебной комиссии и оформления необходимых документов, как правило, нужно лично явиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту регистрации, поэтому мужчинам с инвалидностью для продления отсрочки нужно будет вернуться в Украину.

"Если это невозможно, тогда нужно обратиться за консультацией в украинское консульство или посольство в стране пребывания. Важно понимать, что ситуация с мобилизацией в Украине динамичная, поэтому законодательство может меняться", - говорит Франчук.

Какое наказание за невозобновление отсрочки

"Мужчина с инвалидностью, не возобновивший свою отсрочку, может быть подвергнут административному или уголовному наказанию, в зависимости от обстоятельств и продолжительности невозобновления. Конкретное наказание определяется судом и может включать штрафы или даже уголовную ответственность в случае серьезных нарушений", - говорит юрист.

В общем, можно выделить следующие возможные последствия:

  • возможное наложение штрафов или других административных взысканий
  • в некоторых случаях, особенно при умышленном уклонении от военной службы, может быть предусмотрена уголовная ответственность
  • могут возникнуть проблемы с пересечением границы и возвращением в Украину
  • могут возникнуть трудности с оформлением различных документов, связанных с пребыванием за границей и легализацией

Ранее мы писали, какие консульские услуги можно получить даже без военного билета.

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