На заметку мужчинам. Какие консульские услуги можно получить даже без военного билета

Военнообязанные украинцы, которые находятся за рубежом, для получения консульских услуг должны предоставить свой военный билет. Но некоторые услуги можно получить даже без этого документа.

РБК-Украина расспросила адвоката, заместителя управляющего партнера адвокатского объединения "Актум" Наталью Коровину, какие услуги будут доступны для военнообязанных украинцев за границей даже без военного билета.

Что нужно знать об ограничениях в предоставлении консульских услуг

Украинцы в возрасте 18-60 лет за границей для получения консульских услуг могут предоставить военно-учетный документ в бумажном (ВУД) или электронном виде (е-ВУД).

"Бумажный документ можно было подавать только до начала работы электронного кабинета призывника, в котором каждый сможет самостоятельно сформировать электронный документ", - объясняет адвокат.

Для определенных категорий лиц есть исключения при получении консульских услуг, а именно при:

оформлении удостоверения личности на возвращение в Украину

совершении консульских действий в отношении детей гражданина Украины, второй из родителей которых является иностранцем или лицом без гражданства

совершении нотариальных действий по вопросам оформления наследия

совершении действий по заявлениям граждан Украины, находящихся под арестом, задержаны или лишены свободы за границей

Добавим, что, по словам министра юстиции Дениса Малюска, в дальнейшем ограничения будут усиливаться: "отдельные услуги уже ограничены, а отдельные будут ограничиваться".

Какие услуги недоступны без военного билета на территории Украины

"Военные документы для мужчин были необходимы всегда, это: военный билет, удостоверение о приписке к призывному участку т. н. "приписное", временное удостоверение военнообязанного. Сейчас военно-учетный документ - самый главный документ для мужчин, граждан Украины в возрасте от 18 до 60 лет", - рассказывает адвокат.

Законодательство Украины предусматривает определенные ограничения для военнообязанных граждан, которые не имеют ВУД.

Какие услуги недоступны без военного билета:

невозможно изменить зарегистрированное место жительства (регистрация/снятие с места жительства)

невозможно трудоустроиться

невозможно поступить в учебное заведение

невозможно оформить инвалидность

невозможно выехать за пределы Украины - из 17 июля 2024 года, по ЗУ, при пересечении границы на выезд пограничники проверяют военно-учетные документы у всех граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет. Документ может быть как бумажный, так и в электронной форме. В случае отсутствия военно-учетного документа, пограничники отказывают в пересечении государственной границы на выезд из Украины

"Также основанием для отказа для выезда за границу будет наличие в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов сведений о предоставлении такого лица в розыск Национальной полицией. В таких случаях на место будут вызывать полицейского для осуществления административного задержания лица и его доставки в ближайший ТЦК и СП", - говорит Коровина.

Военнообязанные, имеющие право на пересечение границы через отсрочку от призыва или исключенные из военного учета по состоянию здоровья, должны иметь в ВУД информацию о получении такой отсрочки или исключении из военного учета или справку по форме, определенной в приложении 6 Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации.