Служба за контрактом. Які підстави дають право на звільнення без негативних наслідків

З військовослужбовцями, які пройшли підготовку офіцерів запасу контракт укладається на термін від 2 до 5 років, інші особи офіцерського складу підписують контракт на термін від 1 до 5 років. У ряді випадків військові мають право на дострокове розірвання контракту.
РБК-Україна розпитало юриста Дмитра Франчука про те, які бувають підстави для розірвання військової служби за контрактом.
"Є певні умови, за яких військовозобов'язаний може розірвати контракт про проходження військової служби. Ці умови детально прописані у Законі України "Про військовий обов'язок і військову службу", - каже юрист.
Основні підстави для розірвання контракту:
"Першим кроком є подання рапорту командиру військової частини з проханням про розірвання контракту та вказанням підстави для цього. До рапорту необхідно додати всі необхідні документи, які підтверджують підставу для розірвання контракту. Наприклад, якщо це медичні показання, то потрібно додати висновок військово-лікарської комісії", - пояснює Франчук.
Після розгляду рапорту та перевірки документів, командир військової частини видає наказ про звільнення військовослужбовця.
"Командир частини розглядає рапорт і приймає рішення. У деяких випадках це рішення може бути оскаржене у вищому командуванні або в суді. Після затвердження звільнення військовослужбовець отримує військовий квиток з відповідними відмітками про звільнення", - каже юрист.
При звільненні військовослужбовець має право на отримання всіх належних йому виплат, передбачених законодавством.
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