Служба по контракту. Какие основания дают право на увольнение без негативных последствий
С военнослужащими, прошедшими подготовку офицеров запаса, контракт заключается на срок от 2 до 5 лет, другие лица офицерского состава подписывают контракт на срок от 1 до 5 лет. В ряде случаев военные имеют право на досрочное расторжение договора.
РБК-Украина расспросил юриста Дмитрия Франчука о том, какие бывают основания для расторжения военной службы по контракту.
Какие основания дают право на увольнение
"Есть определенные условия, при которых военнообязанный может расторгнуть контракт о прохождении военной службы. Эти условия подробно прописаны в Законе Украины "О воинской обязанности и военной службе", - говорит юрист.
Главные основания для расторжения контракта:
- по состоянию здоровья: если военнослужащий признан непригодным к военной службе по состоянию здоровья согласно заключению военно-врачебной комиссии
- по возрасту: когда военнослужащий достиг предельного возраста пребывания на военной службе
- в связи с истечением срока контракта: по истечении срока, на который заключался контракт
- по семейным обстоятельствам: в отдельных случаях, предусмотренных законом, например, при рождении ребенка или наличии тяжелобольного члена семьи
- возможность трудоустройства: если военнослужащий получил предложение работы от государственных органов, требующее увольнения со службы
- другие основания: некоторые другие основания могут быть предусмотрены законодательством, например систематическое нарушение военной дисциплины, совершение преступления и т. п.
Как правильно уволиться без негативных последствий
"Первым шагом является представление рапорта командиру воинской части с просьбой о расторжении контракта и указанием основания для этого. В рапорт необходимо добавить все необходимые документы, подтверждающие основание для расторжения контракта. Например, если это медицинские показания, то нужно добавить заключение военно-врачебной комиссии", - объясняет Франчук.
После рассмотрения рапорта и проверки документов командир воинской части выдает приказ об увольнении военнослужащего.
"Командир части рассматривает рапорт и принимает решения. В некоторых случаях это решение может быть обжаловано в высшем командовании или в суде. После утверждения увольнения военнослужащий получает военный билет с соответствующими отметками об увольнении", - говорит юрист.
При увольнении военнослужащий имеет право на получение всех выплат, выплаты, которые ему предусмотренны законодательством.
Важно помнить:
- процедура увольнения может занять определенное время
- каждый случай рассматривается индивидуально
- за нарушение условий контракта могут быть применены санкции
- расторжение контракта без законных оснований может иметь негативные последствия, такие как увольнение с негативной характеристикой или даже уголовная ответственность за дезертирство
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