Слуцький відмовився від своїх слів про обмін Медведчука на бійців з "Азовсталі"

Депутат Держдуми РФ Леонід Слуцький відмовився від своїх слів про можливість обміну нардепа Віктора Медведчука на українських військових з "Азовсталі". Він запевняє, що його нібито не так зрозуміли.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву російського депутата.
Як зазначив Слуцький, його думка щодо бійців українського підрозділу "Азов" не змінилася. Він вважає, що їх не можна обмінювати, а треба "піддати трибуналу".
"Щодо пропозицій щодо того ж Медведчука, переконаний, що обговорювати ці питання мають ті, хто має відповідну компетенцію. Власне, про це було сказано на прес-конференції. Не більше, не менше. Всі інтерпретації, що йдуть зараз, докорінно не вірні по суті, хочу ще раз це підкреслити", - заявив депутат Держдуми РФ.
Нагадаємо, раніше російські ЗМІ повідомили, що перебуваючи в окупованому Донецьку Слуцький заявив, що Росія може "розглянути питання" обміну Медведчука на оборонців Маріуполя.
До цього Слуцький говорив про плани Росії "вирішити завдання" з обміном полоненими з Україною.
Як відомо, українські правоохоронці затримали підозрюваного у державній зраді нардепа Медведчука в середині квітня. Після свого затримання Медведчук попросив Росію та Україну розглянути можливість його обміну на полонених, але російська сторона проігнорувала цю пропозицію.