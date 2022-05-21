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Слуцький відмовився від своїх слів про обмін Медведчука на бійців з "Азовсталі"

Фото: Леонід Слуцький, депутат Держдуми (duma.gov.ru)
Автор: Дмитро Левицький

Депутат Держдуми РФ Леонід Слуцький відмовився від своїх слів про можливість обміну нардепа Віктора Медведчука на українських військових з "Азовсталі". Він запевняє, що його нібито не так зрозуміли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву російського депутата.

Як зазначив Слуцький, його думка щодо бійців українського підрозділу "Азов" не змінилася. Він вважає, що їх не можна обмінювати, а треба "піддати трибуналу".

"Щодо пропозицій щодо того ж Медведчука, переконаний, що обговорювати ці питання мають ті, хто має відповідну компетенцію. Власне, про це було сказано на прес-конференції. Не більше, не менше. Всі інтерпретації, що йдуть зараз, докорінно не вірні по суті, хочу ще раз це підкреслити", - заявив депутат Держдуми РФ.

Нагадаємо, раніше російські ЗМІ повідомили, що перебуваючи в окупованому Донецьку Слуцький заявив, що Росія може "розглянути питання" обміну Медведчука на оборонців Маріуполя.

До цього Слуцький говорив про плани Росії "вирішити завдання" з обміном полоненими з Україною.

Як відомо, українські правоохоронці затримали підозрюваного у державній зраді нардепа Медведчука в середині квітня. Після свого затримання Медведчук попросив Росію та Україну розглянути можливість його обміну на полонених, але російська сторона проігнорувала цю пропозицію.

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Віктор МедведчукАзовстальАзовЗбройні сили УкраїниРосійська ФедераціяОбмін полоненимиВторгнення Росії до України