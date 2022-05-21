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Слуцкий отказался от своих слов об обмене Медведчука на бойцов из "Азовстали"

Фото: Леонид Слуцкий, депутат Госдумы (duma.gov.ru)
Автор: Дмитрий Левицкий

Депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий отказался от своих слов о возможности обмена нардепа Виктора Медведчука на украинских военных с "Азовстали". Он уверяет, что его якобы не так поняли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление российского депутата.

Как отметил Слуцкий, его мнение по поводу бойцов украинского подразделения "Азов" не изменилось. Он считает, что их нельзя обменивать, а надо "подвергнуть трибуналу".

"Касательно предложений в отношении того же Медведчука, убежден, что обсуждать эти вопросы должны те, кто имеет соответствующую компетенцию. Собственно, об этом было сказано на пресс-конференции. Не больше, не меньше. Все интерпретации, что идут сейчас, в корне не верны по сути, хочу еще раз это подчеркнуть", - заявил депутат Госдумы РФ.

Напомним, ранее российские СМИ сообщили, что находясь в оккупированном Донецке Слуцкий заявил, что Россия может "рассмотреть вопрос" обмена Медведчука на защитников Мариуполя.

До этого Слуцкий говорил о планах России "решить задачу" с обменом пленными с Украиной.

Как известно, украинские правоохранители задержали подозреваемого в государственной измене нардепа Медведчука в середине апреля. После своего задержания Медведчук попросил Россию и Украину рассмотреть возможность его обмена на пленных, но российская сторона проигнорировала это предложение.

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Виктор МедведчукАзовстальАзовВооруженные силы УкраиныРоссийская ФедерацияОбмен пленнымиВторжение России в Украину