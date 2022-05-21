Слуцкий отказался от своих слов об обмене Медведчука на бойцов из "Азовстали"

Депутат Госдумы РФ Леонид Слуцкий отказался от своих слов о возможности обмена нардепа Виктора Медведчука на украинских военных с "Азовстали". Он уверяет, что его якобы не так поняли.

Как отметил Слуцкий, его мнение по поводу бойцов украинского подразделения "Азов" не изменилось. Он считает, что их нельзя обменивать, а надо "подвергнуть трибуналу".

"Касательно предложений в отношении того же Медведчука, убежден, что обсуждать эти вопросы должны те, кто имеет соответствующую компетенцию. Собственно, об этом было сказано на пресс-конференции. Не больше, не меньше. Все интерпретации, что идут сейчас, в корне не верны по сути, хочу еще раз это подчеркнуть", - заявил депутат Госдумы РФ.