У "Слузі народу" розповіли, коли Рада візьметься за закони про ринок землі та про банки

Законопроекти про ринок землі та про банки Верховна рада може розглянути на другому позачерговому засіданні. Про це заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, також Рада може ухвалити на другому позачерговому засіданні законопроект про нарахування пенсій через "Укрпошту".

"Можуть бути банки і земля. І ще можуть бути законопроекти. Якщо ми будемо це робити, щоб люди не розходились. Наприклад, законопроект, який ми попередньо не узгодили. Це надання "Укрпошті" права бути рітейл-банком", - сказав Арахамія.

Нардеп зазначив, що зараз через карантин зачиняється багато відділень банків, і треба, щоб "Укрпошта" могла "нормально нараховувати пенсії та видавати їх".

"Це великий законопроект. Але ми залишаємо шанс, що ми погодимо з усіма фракціями і проголосуємо цей законопроект", - заявив Арахамія.

Нагадаємо, що під час засідання фракції "Слуга народу" 27 березня обговорили зміни до законопроекту про ринок землі. Зокрема, визначено, що закон вступить в дію з 1 липня 2021, а також домовилися про концентрацію не більше 100 гектарів в одні руки.

Раніше повідомлялося, що Міжнародний валютний Фонд вимагає від України прийняття законів про банки та про ринок землі. У разі прийняття цих законів можливо збільшення програми МВФ до 8 млрд доларів.