ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У "Слузі народу" розповіли, коли ухвалять рішення щодо участі у виборах в ОТГ

Новини » Політика     10.11.2019 - 13:50
У "Слузі народу" розповіли, коли ухвалять рішення щодо участі у виборах в ОТГ
Фото: Олександр Корнієнко (РБК-Україна)

Питання участі у місцевих виборах вирішать на другому етапі з'їзду

Протягом двох місяців буде проведено другий етап з'їзду політичної сили "Слуга народу", на якому буде вирішено питання про участь партії у місцевих виборах. Про це заявив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, питання про розподіл обласних осередків партії для участі у місцевих виборах поставив народний депутат Олександр Дубинський.

"Справді, у нас є це питання. Саме тому ми проводимо з'їзд у два етапи. Нам зараз потрібно два місяці на підготовку статуту, який буде відображати реальну ситуацію в партії. Безпосередньо наступним етапом буде пошук і визначення тих людей, можливо депутатів, які на себе візьмуть відповідальність за координацію виборів в ОТГ", - заявив Корнієнко.

Він зазначив, що це стане базовим і основним елементом місцевих виборів.

"Зараз ведеться дискусія про необхідність окружних рад. Не скрізь вони доцільні. Виходимо з того, що близько 1600 громад. Якщо конкретизувати, я думаю, що на другому етапі з'їзду ми приймемо ці рішення. Він буде через два місяці, протягом двох місяців", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні, 10 листопада, під час першого етапу з'їзду політичної сили "Слуга народу" спікер парламенту Дмитро Разумков склав обов'язки керівника партії. Новим головою партії члени "Слуги народу" обрали першого заступника голови фракції Олександра Корнієнка.

У "Слузі народу" прокоментували законопроект про вимоги до новин у ЗМІ Арахамія розповів, коли розглянуть відставку Яременка
Новини України Слуга народаМісцеві вибори
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся