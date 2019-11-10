У "Слузі народу" розповіли, коли ухвалять рішення щодо участі у виборах в ОТГ

Фото: Олександр Корнієнко (РБК-Україна)

Питання участі у місцевих виборах вирішать на другому етапі з'їзду

Протягом двох місяців буде проведено другий етап з'їзду політичної сили "Слуга народу", на якому буде вирішено питання про участь партії у місцевих виборах. Про це заявив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, питання про розподіл обласних осередків партії для участі у місцевих виборах поставив народний депутат Олександр Дубинський.

"Справді, у нас є це питання. Саме тому ми проводимо з'їзд у два етапи. Нам зараз потрібно два місяці на підготовку статуту, який буде відображати реальну ситуацію в партії. Безпосередньо наступним етапом буде пошук і визначення тих людей, можливо депутатів, які на себе візьмуть відповідальність за координацію виборів в ОТГ", - заявив Корнієнко.

Він зазначив, що це стане базовим і основним елементом місцевих виборів.

"Зараз ведеться дискусія про необхідність окружних рад. Не скрізь вони доцільні. Виходимо з того, що близько 1600 громад. Якщо конкретизувати, я думаю, що на другому етапі з'їзду ми приймемо ці рішення. Він буде через два місяці, протягом двох місяців", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні, 10 листопада, під час першого етапу з'їзду політичної сили "Слуга народу" спікер парламенту Дмитро Разумков склав обов'язки керівника партії. Новим головою партії члени "Слуги народу" обрали першого заступника голови фракції Олександра Корнієнка.