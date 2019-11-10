В "Слуге народа" рассказали, когда примут решение об участии в выборах в ОТО

Фото: Александр Корниенко (РБК-Украина)

На втором этапе съезда решат вопрос участия в местных выборах

В течение двух месяцев будет проведен второй этап сьезда политической силы "Слуга народа", на котором будет решен вопрос об участии партии в местных выборах. Об этом заявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, передает кореспондент РБК-Украина.

Так, вопрос о распределении областных ячеек партии для участия в местных выборах задал народный депутат Александр Дубинский.

"Действительно у нас есть этот вопрос. Именно поэтому мы проводим сьезд в два этапа. Нам сейчас нужно два месяца на подготовку устава, который будет отображать реальную ситуацию в партии. Непосредственно следующим этапом будет поиск и определение тех людей, возможно депутатов, которые на себя возьмут ответственность по координации выборов в ОТО", - заявил Корниенко.

Он отметил, что это станет базовым и основным элементом местных выборов.

"Сейчас ведется дискуссия о необходимости окружных рад. Не везде они целесообразны. Исходим из того, что около 1600 громад. Если конкретизировать, я думаю, что на втором етапе сьезда мы примем эти решения. Он будет через два месяца, в течении двух месяцев", - добавил он.

Напомним, сегодня, 10 ноября, во время первого этапа съезда политической силы "Слуга народа" спикер парламента Дмитрий Разумков сложил обязаности руководителя партии. Новым председателем партии члены "Слуги народа" избрали первого заместителя главы фракции Александра Корниенко.