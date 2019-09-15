У "Слузі народу" розповіли, коли можуть відбутися вибори мера Києва

Фото: Олександр Корнієнко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Вибори мера та Київради можуть відбутися після децентралізації

Вибори мера Києва та депутатів Київради можуть відбудутися після завершення децентралізації. Про це заявив заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко в інтерв'ю lb.ua.

Так, відповідаючи на питання, чи можливе проведення місцевих виборів у Києві після прийняття парламентом закону "Про столицю", Корнієнко відповів, що логічно було б проводити вибори після завершення загальної децентралізації.

"Логічно, щоб так було. Але чи будуть вибори відразу після прийняття закону "Про столицю", ще треба дивитися. Є логіка загальної децентралізації, і вона теж повинна завершитися першими місцевими виборами", - зазначив заступник глави фракції "Слуга народу".

Нагадаємо, раніше Корнієнко розповідав, що у новій редакції закону "Про столицю" можуть скасувати посаду голови Київської міської державної адміністрації. Корнієнко зазначав, що також можуть з'явитися префекти замість обласних державних адміністрацій.

Крім того, представник уряду у Верховній раді Ірина Верещук заявляла, що місцеві вибори в Україні відбудуться не раніше ніж навесні 2020 року. Як уточнила нардеп, місцеві вибори відбудуться у квітні.

Також проведення місцевих виборів анонсував керівник Офісу президента Андрій Богдан. За словами керівника Офісу президента, найближчі місцеві вибори і їх результати повинні продемонструвати владі на місцях, як до них ставляться люди.