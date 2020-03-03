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У "Слузі народу" розповіли, яких оновлень очікують в уряді 

Новини » Політика     03.03.2020 - 01:31
У "Слузі народу" розповіли, яких оновлень очікують в уряді 

В "Слузі народу" сподіваються оновити Кабмін завдяки системі соціальних лифтів

В оновленому складі Кабінету міністрів України очікують нових по духу людей з управлінським досвідом у державній владі чи у бізнесі. Про це заявив перший заступник фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко під час ефіру програми "Свобода слова" на каналі ICTV, передає РБК-Україна.

За його словами, у партії є внутрішня система соціальних ліфтів для нових кадрів.

"Ми очікуємо людей, які є новими по духу, можливо, з досвідом управлінським. Або в сфері державної влади або бізнесу, або управління великими компаніями. У нас вже є внутрішня система соціальних ліфтів. Ми бачили дуже вдале призначення Дениса Шмигаля, який був керівником ОДА. Потім ми його призначили віце-прем’єр-міністром з питань розвитку територій. Він показав за короткий термін якісно новий підхід до роботи в цьому напрямку. Це простий приклад, як нове обличчя, нова людина в політиці показала себе за короткий термін", - заявив Корнієнко.

Нагадаємо, глава держави Володимир Зеленський скликав позачергове засідання Ради на 4 березня. Воно буде присвячене "кадровим змінам". Більш детальну інформацію депутати повинні дізнатися на засіданні фракції, що можливо станеться вранці у вівторок, 3 лютого.

Раніше джерело у Верховній раді розповіло РБК-Україна, що під час позачергового засідання Ради нардепи планують призначити чотирьох міністрів і створити посаду віце-прем'єра з питань промисловості. При цьому він додав, що депутати планують звільнити міністра закордонних справ, міністра охорони здоров'я і міністра соціальної політики.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що в Кабінеті міністрів України може з'явитися посада віце-прем'єр-міністра з питань обороні.

Стефанчук анонсував оприлюднення проектів рішень щодо змін в уряді Зеленський прийде на позачергове засідання Ради, - Стефанчук
Новини України Володимир ЗеленськийКабінет Міністрів УкраїниСлуга народа
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