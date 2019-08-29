В "Слугу народу" розповіли, які планують внести зміни до Конституції

Фото: Руслан Стефанчук (РБК-Україна, Віталій Носач)

Йдеться про скорочення корпусу депутатів до 300 осіб

Депутат нового скликання від "Слуги народу" Руслан Стефанчук розповів, які зміни його партія подасть до Конституції. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Він повідомив, йдеться про скорочення корпусу депутатів до 300 осіб, додаткові підстави для позбавлення статусу нардепа.

"Я мав на увазі 465 законопроектів, серед яких є і зміни до Конституції. Насамперед йдеться про скорочення корпусу депутатів до 300 осіб, в частині наявності додаткових підстав для позбавлення статусу нардепа - кнопкодавство та прогули, внесення як окремого субєкта законодавчої ініціативи народу України. Загалом близько 8 змін, якщо ми говоримо про Конституцію", - сказав він.

За його словами, була сформована низка змін до регламенту ВРУ, великі блоки економічних законів та пласт законів, повязаних з перезапуском судової системи, системи прокуратури, антикорупційних органів.

Нагадаємо, вчора Стефанчук заявив, що партія "Слуга народу" має намір подати 465 змін до Основного закону.

Зазначимо, що перше засідання Верховної ради дев'ятого скликання відбудеться 29 серпня. Фракція партії "Слуга народу" матиме більшість у парламенті (більше 250 депутатів).