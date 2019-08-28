Свої люди: кого Зеленський кличе у Кабмін і кому віддали комітети Ради

Дмитро Разумков (по центру), швидше за все, стане новим спікером Ради (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

Нова Верховна рада завтра, 29 серпня, збереться на своє перше засідання. У цей же день "Слуга народу" Володимира Зеленського, що має одноосібну більшість у парламенті, планує призначити керівництво Ради і відразу прийняти ряд законопроектів, серед яких будуть зміни до Конституції.

Додатково планується як мінімум призначити нового прем'єр-міністра, а також міністрів оборони і закордонних справ. Про те, як пройде перший день роботи парламенту дев'ятого скликання, хто займе посади у керівництві Ради і новому Кабінеті міністрів – у матеріалі РБК-Україна.

У вівторок, 23 серпня, 450 співробітників апарату Верховної ради зайшли до сесійної зали, щоб протестувати роботу парламентської системи для голосування. Але роботу комп'ютерного центру парламенту заблокувала дюжина співробітників СБУ та ДБР, розповів журналістам поки ще чинний спікер Андрій Парубій, назвавши це "рейдерським підходом нової влади щодо Верховної ради".

Силовики з'явилися "під куполом", як виявилося, після заяви першого заступника голови апарату Ради Володимира Слишинського. Вже після прибуття оперативників він пояснив журналістам, що Парубій та в.о. голови апарату Петро Боднар, з яким гостро конфліктує Слишинський, нібито спробували запустити у сесійній залі систему з сенсорною кнопкою, яка за ідеєю повинна припинити будь-які спроби "кнопкодавства".

Систему для голосування у новій Раді можуть оснастити сенсорними кнопками замість аналогових (Віталій Носач, РБК-Україна)

Насправді, попередні тести цієї системи, встановленої ще у 2008 році, показали, що голосувати за сусіда, хоча б одного, все ж таки буде можна, з допомогою телефону і декількох зубочисток. А у 2018 році закінчився гарантійний термін використання сенсора, якого так жодного разу і не задіяли у роботі. Нібито це й спонукало Слишинського звернутися до правоохоронців, адже будь-які результати голосувань через систему з простроченої гарантією можна було б потім оскаржити.

На думку деяких співробітників апарату ВР, з якими поспілкувалося РБК-Україна, у цій історії не варто шукати злого умислу з боку Парубія – мовляв, він під завісу своєї каденції вирішив виконати давню обіцянку і закрити обридлу тему з "кнопкодавством". Але у представника президента Володимира Зеленського в парламенті Руслана Стефанчука така активність перед самим початком нового скликання Ради, навпаки, викликала підозри.

"Для нас вкрай незрозумілі і неприйнятні всі ці маніпуляції, які сьогодні проводяться на технічному рівні. Навіть у разі зриву якого-небудь голосування ми будемо готові голосувати руками", – запевнив він.

Якщо вирішити проблему з системою для голосування до 29 серпня не вдасться, то піднімати руки майбутнім депутатам від "Слуги народу" доведеться часто – на перший день роботи нової Ради у них явно амбітні плани.

Завдання мінімум

Порядок проведення першого засідання нового парламенту чітко визначений регламентом Ради. Спочатку буде сформовано тимчасову президію: п'ять представників фракцій плюс Дмитро Разумков зі "Слуги народу" як глава підготовчої групи. Далі будуть оформлені депутатські фракції, затверджено президію ВР, склад і керівництво комітетів. Відразу планується підписати коаліційну угоду.

З урахуванням того, що "Слуга народу" самостійно формує більшість і ні з ким не збирається вступати у союз, коаліційна угода де-факто стане програмою дій пропрезидентської фракції.

Цим повістка першого дня нового парламенту не обмежиться. У "Слуги народу" кажуть, що вони вже підготували пакет з декількох десятків першочергових законопроектів і частину з них збираються розглянути в перший день – щоб з ходу продемонструвати виборцям ефективність роботи нового парламенту.

Перший законопроект, який може прийняти нова Рада, буде стосуватися зняття недоторканності з народних депутатів, заявив представник Зеленського в парламенті Руслан Стефанчук. У "Слузі народу" розраховують, що 29 серпня парламент ухвалить документ у першому читанні. У серпні перша сесія парламенту буде завершена, і на наступній сесії, яка повинна відкритися на початку вересня, документ буде остаточно прийнятий більшістю як мінімум у 300 голосів, як того вимагає Конституція, пояснив Стефанчук.

Засідання підготовчої групи Ради (Віталій Носач, РБК-Україна)

Цей проект змін до Конституції, яким пропонується позбавити депутатів імунітету з початку 2020 року, вніс п'ятий президент Петро Порошенко ще у 2017 році. Народні депутати восьмого скликання відправили документ на оцінку Конституційного суду, який визнав його таким, що не суперечить Основному закону. Маючи цей висновок, новому скликанню Ради не потрібно повторно направляти документ на вердикт КСУ.

Співрозмовники у керівництві "Слуги народу" розповіли РБК-Україна, що крім зняття недоторканності мають бути проголосовані ще кілька законопроектів, що потребують внесення змін у Конституцію, наприклад, про імпічмент президента, втрату депутатського мандата за "кнопкодавство" або прогули, скорочення кількості депутатів до 300 (набуде чинності з наступного скликання ВР) і т.д. Остаточний перелік законопроектів на перший день роботи Ради повинні затвердити у середу.

Комітети і президія

У середу ж підготовча група парламенту повинна отримати і остаточний склад комітетів. Вчора ввечері вдалося узгодити розклад по керівних посадах – голів, заступників і секретарів – у 23 комітетах Ради. Це рішення ще буде стверджувати сесійний зал, але ніяких несподіванок у цьому питанні не має бути.

"Слуга народу" віддала опозиції посади керівників в чотирьох комітетах. "Батьківщині" відійшов комітет з питань молоді і спорту, який, швидше за все, очолить Андрій Кожем'якін. Позафракційні депутати отримали посаду голови у комітеті з прав людини та реінтеграції тимчасово окупованих територій. Цим комітетом буде керувати позафракційний Дмитро Лубинець.

ОПЗЖ отримала посаду голови комітету з питань свободи слова, його, як очікується, очолить Нестор Шуфрич. Поки ще чинний віце-прем'єр-міністр з питань євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, обрана до Ради за списками "ЄС", попередньо може очолити комітет з питань євроінтеграції.

Крім того, в парламенті буде створена спецкомісія з питань ветеранів замість однойменного комітету, її очолить депутат від ЄС Яна Зінкевич.

Спочатку у "Слузі народу" збиралися віддати опозиціонерам лише два комітети – з питань свободи слова та з питань прав людини та реінтеграції. Але після активного обурення з боку опозиції, в першу чергу, "Європейської солідарності", СН вирішила піти на невеликі поступки.

На вакантне крісло другого віце-спікера є вже чотири претенденти – від "Опозиційної платформи – За життя", "Європейської солідарності", "Батьківщини" і від групи з трьох десятків позафракційних депутатів, яких у підготовчій групі представляє Дмитро Лубинець.

Частина з цих депутатів планують створити депутатську групу у Верховній раді дев'ятого скликання, заявив Лубинець. За інформацією РБК-Україна, ця група здебільшого буде орієнтуватися на міністра Арсена Авакова і олігарха Ігоря Коломойського.

На посаду другого віце-спікера позафракційні депутати на чолі з Лубинцем пропонують члена партії КРІП Ірина Констанкевич, що пройшла в Раду від округу на Волині. Вона вважається близькою до Ігоря Палиці, бізнес-партнера Ігоря Коломойського.

Свого кандидата на посаду віце-спікера поки не назвала ОПЗЖ. Фракцію "Опоплатформи" у Верховній раді очолять Юрій Бойко і Вадим Рабинович розповів РБК-Україна один з лідерів цієї політсили Сергій Льовочкін.

Євросолідарність буде пропонувати на посаду другого заступника голови Верховної ради Мустафу Джемілєва. Керувати фракцією ЄС у парламенті, за інформацією РБК-Україна, будуть Ірина Геращенко і Артур Герасимов.

Мустафа Джемілєв може отримати посаду другого віце-спікера (Віталій Носач, РБК-Україна)

Тоді як "Батьківщина", фракцію якої в парламенті очолить Юлія Тимошенко, висунула на посаду другого заступника голови парламенту Олену Кондратюк. Минулого тижня партія Тимошенко відкликала цю ж кандидатуру, пояснюючи своє рішення тим, що замість крісла віце-спікера "біло-сердечні" будуть претендувати на посади керівників комітетів.

"Нам більш важливо очолити ті комітети, які відійдуть опозиції. Ми запропонуємо, щоб Олена Кондратюк очолила комітет з питань свободи слова, а Григорій Немиря – комітет з прав людини, нацменшин", — розповідав РБК-Україна депутат від "Батьківщини" Андрій Кожем'якін у минулу п'ятницю. Але "Батьківщина" переглянула свою позицію, уточнив учора Кожем'якін.

Імовірно, посаду другого віце-спікера займе або Кондратюк, або Джемілєв, прогнозує один із співрозмовників видання у підготовчій групі, що представляє опозицію. Нагадаємо, раніше у "Слузі народу" погодилися, що спікером Ради стане Дмитро Разумков, а віце-спікером Руслан Стефанчук.

У фракції "Голос" свого кандидата на посаду другого віце-спікера не висунули. Натомість фракції відійшло 13 керівних посад у парламентських комітетах. Для порівняння "Євросолідарності" – лише чотири.

"У нас відбудеться засідання фракції, коли вона буде сформована. Тоді ми приймемо рішення про те, хто стане керівником. У нас буде один голова і один заступник", – розповів РБК представник "Голосу" в підготовчій групі Ярослав Железняк.

Новий Кабмін

Зі складом майбутнього уряду, на відміну від кандидатури прем'єр-міністра, визначеності поки небагато. На минулих вихідних, під час урочистого прийому в Маріїнському палаці з нагоди Дня незалежності, Володимир Зеленський визнав, що з цим питанням йому "вже нікуди тягнути". "Я вам скажу чесно, що складність цього рішення – в тому, що мені подобаються кілька людей. Двоє", – сказав президент.

Але, за інформацією РБК-Україна, останні кілька тижнів, по суті, безальтеративным кандидатом на крісло прем'єра є нинішній заступник голови Офісу президента Олексій Гончарук. Його, як запевняють джерела видання, лобіює на цю посаду керівник ОП Андрій Богдан.

Офіційно ні у "Слузі народу", ні у команді з Банкової не підтверджують і не спростовують, що саме Гончарука Зеленський висуне у прем'єри. Про те, що Гончарук очолить Кабмін, у вівторок заявив нардеп Сергій Лещенко, який працював зі штабом Зеленського у ході його президентської кампанії.

За інформацією нардепа, разом з Гончаруком в уряд піде працювати нинішній міністр фінансів Оксана Маркарова. Міністром економіки, за його даними, стане почесний президент Київської школи економіки, який проводив тренінг для депутатів "Слуги народу" у Трускавці, Тимофій Милованов.

Повний список кандидатів у міністри виглядає наступним чином. Міністерство інфраструктури може очолити обраний депутат від "Слуги народу" Владислав Криклій, Міненерго – керівник компанії "Укренерго" Всеволод Ковальчук.

Міністром регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ, можливо, стане чинний депутат від "Самопомочи" Олена Бабак. Крім неї співбесіду на цю посаду проходив депутат Київради Вадим Ніздря. Міністерство охорони здоров'я, ймовірно, очолить голова Національної служби здоров'я Олег Петренко.

На посаду міністра оборони претендує позаштатний радник президента Зеленського, член Наглядової ради "Укроборонпрому" Андрій Загороднюк.

Раніше у "Слузі народу" допускали, що міністром охорони здоров'я може стати Михайло Радуцький, а міністром освіти – Сергій Бабак. Але вчора обидва були затверджені підготовчою групою на посади керівників профільних комітетів у парламенті, а тому працювати в Кабміні не будуть. За інформацією РБК-Україна, Радуцький сам відмовився від міністерського портфеля.

Владислав Криклій раніше розглядався у "Слузі народу" в якості голови транспортного комітету в парламенті. Але у переліку керівників комітетів, затвердженому підготовчою групою Ради, його прізвища не виявилося.

Швидше за все, не буде у новому уряді й Ірини Венедиктової, яку готували на місце міністра юстиції, замість цього вона очолить парламентський комітет з питань правової політики.

За прогнозами Лещенка, зберегти свою посаду може міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, або ж він займе посаду віце-прем'єра з силових питань або стане секретарем РНБО.

Політичне майбутнє Арсена Авакова - одна з найбільших інтриг перед формуванням нового уряду (Віталій Носач, РБК-Україна)

Кілька людей, які фігурують у вищезазначеному списку, сказали РБК-Україна, що остаточного рішення щодо складу Кабміну поки немає, і що до них ще не зверталися з конкретними пропозиціями.

Офіційно у "Слузі народу" заявили, що будуть визначатися з посадою прем'єра, так само як і з іншими кандидатурами до Кабміну, після засідання фракції.

"Якщо ми говоримо про якісь інші кандидатури, які будуть працювати в уряді, то це відбудеться після консультацій", – сказав голова підготовчої депутатської групи та лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков, коментуючи інформацію про майбутні призначення.

За словами джерела РБК-Україна у керівництві "Слуги народу", 29 серпня Верховна рада повинна призначити нового прем'єра і двох міністрів за президентською квотою: оборони та іноземних справ. Інших членів уряду можуть затвердити пізніше, вже наступного тижня, з початком осінньої сесії.

Крім того, як розповів співрозмовник, може виникнути і технічна проблема, пов'язана з тим, що кілька новообраних депутатів від "Слуги народу" відразу ж будуть призначені в Кабмін. Отже, мають написати заяви про складання депутатських повноважень, яке повинен буде задовольнити ЦВК. На це також потрібен деякий час.

При цьому у кулуарах ходять чутки про те, що новий склад Кабміну може бути сформований відразу, вже у перший день робочий день Ради, який через це плавно перетече у робочу ніч. Ймовірно, ситуація проясниться тільки ввечері середи, після того, як Володимир Зеленський проведе закриту зустріч з фракцією "Слуги народу" у КВЦ "Парковий".