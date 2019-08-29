В "Слуге народа" рассказали, какие планируют внести изменения в Конституцию

Фото: Руслан Стефанчук (РБК-Украина, Виталий Носач)

Речь идет о сокращении корпуса депутатов до 300 человек

Депутат нового созыва от "Слуги народа" Руслан Стефанчук рассказал, какие изменения его партия подаст в Конституцию. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Он сообщил, речь идет о сокращении корпуса депутатов до 300 человек, дополнительные основания для лишения статуса нардепа.

"Я имел в виду 465 законопроектов, среди которых есть и изменения к Конституции. Прежде всего речь идет о сокращении корпуса депутатов до 300 человек, в части наличии дополнительных оснований для лишения статуса нардепа - кнопкодавство и прогулы, внесение как отдельного субъекта законодательной инициативы народа Украины. В целом около 8 изменений, если мы говорим о Конституции", - сказал он.

По его словам, был сформирован ряд изменений в регламент ВРУ, большие блоки экономических законов и пласт законов, связанных с перезапуском судебной системой, прокуратурой, антикоррупционных органов.

Напомним, вчера Стефанчук заявил, что партия "Слуга народа" намерена подать 465 изменений в Основной закон.

Отметим, что первое заседание Верховной рады дев'пятого созыва состоится 29 августа. Фракция партии "Слуга народа" будет иметь большинство в парламенте (более 250 депутатов).