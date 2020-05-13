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У СН пояснили, чому не вистачило власних голосів для ухвалення закону про банки

Новини » Політика     13.05.2020 - 21:20
У СН пояснили, чому не вистачило власних голосів для ухвалення закону про банки
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Частина монобільшості вже долучилася до груп впливу

Наразі підтримувати ініціативи президента України Володимира Зеленського готові близько 200 народних депутатів монобільшості, тому голосів "Слуги народу" не вистачило для ухвалення закону про банки. Про це РБК-Україна розповіло джерело у монобільшості.

За словами співрозмовника, частина депутатів фракції "Слуга народу" вже долучилися до неформальних груп впливу, або не хочуть голосувати за резонансні законопроекти.

"200 людей - приблизно стільки у фракції людей, хто готовий підтримувати ініціативи президента і на кого він зараз може розраховувати. Когось ще не було з якихось важливих причин. Але інші або вже долучилися до неформальних груп впливу, або не хочуть голосувати за якісь резонансні законопроекти. Вони кажуть, що, мовляв, у них є якісь свої політичні амбіції й вони не хочуть, щоб потім хтось міг їм у чомусь дорікнути", - пояснило джерело РБК-Україна.

Нагадаємо, сьогодні 13 травня Верховна рада остаточно схвалила законопроект №2571-д щодо удосконалення механізму регулювання банківської діяльності. Законопроект підтримали 270 народних депутатів. Даний законопроект виключає можливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам. Ухвалення законопроекту необхідне для подальшої співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Як писало РБК-Україна, у Міністерстві фінансів заявили, що лише після схвалення Радою закону про регулювання банківської діяльності МВФ погодиться вести переговори з Україною про нову програму.

Теги Новини України банкиСлуга народаЗакон
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