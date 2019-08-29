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У "Слузі народу" прогнозують, що Рада працюватиме ще 4 години

Новини » Політика    29.08.2019 - 22:10
У "Слузі народу" прогнозують, що Рада працюватиме ще 4 години
Фото: Давид Арахамія (facebook.com david braun)

У комітетах вирішують порядок звільнення генпрокурора Луценка

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прогнозує, що Верховна рада працюватиме ще чотири години. Про це він розповів, відповідаючи на питання РБК-Україна.

За його словами, комітети Ради зараз вирішують питання щодо порядку звільнення генерального прокурора Юрія Луценка з посади.

"Зараз комітети засідають. Є порядок там, щоб належним чином звільнити Луценка. Призначити нового генпрокурора. Потім будуть законопроекти. Сьогодні ми маємо встигнути ще законопроект про імпічмент президента. Ще десь чотири години будемо працювати", - заявив Арахамія.

Нагадаємо, чинний генпрокурор Юрій Луценко залишиться прокурором після звільнення з адміністративної посади голови Генпрокуратури. Луценко підкреслив, що залишиться прокурором після відставки з адміністративної посади голови ГПУ.

"Звільнити мене зможе тільки новий генпрокурор, але це неможливо, поки проти мене розглядає справи КДКП", - пояснив він.

Як писало РБК-Україна раніше, глава держави Володимир Зеленський намагався звільнити Луценко ще в червні, проте Рада 8 скликання провалила голосування за згоду на його звільнення.

Відзначимо, комітет Верховної ради з питань правоохоронної діяльності рекомендує призначити Руслана Рябошапку новим генеральним прокурором і звільнити Луценка з посади голови ГПУ.

Комітет рекомендує Раді призначити Рябошапку генпрокурором Комітет дав згоду на звільнення Луценка
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