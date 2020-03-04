У "Слуги народу" пояснили збереження Авакова на посаді глави МВС

Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

За словами Корнієнка, Аваков "довго на посаді і добре розбирається в своїй справі"

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вже довгий час на посаді, він добре розбирається в цій сфері. Про це повідомив перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, він зазначив, що міністр МВС вже довгий час на посаді.

"У цьому є свої плюси, є свої мінуси. Мінус в тому, що накопичується негативний рейтинг через те, що реформу все-таки треба було довести до кінця. Десь через якісь політичні атаки конкурентів. А плюс того, що міністр довго на посаді в тому, що він добре розбирається в цій сфері. Він може брати відповідальності. І конкретно кажучи про Арсена Авакова, він має необхідний рівень роботи правоохоронної системи у своїй галузі – це ж не тільки МВС і поліція, це ще і прикордонна служба, це ДСНС. Вони, в принципі, працюють в штатному режимі та особливих нарікань не мають", - заявив Корнієнко.

Раніше Олександр Корнієнко заявив, що на окремі посади в Кабінеті міністрів України в партії "Слуга народу" розглядають кілька кандидатів.

РБК-Україна писало, що спікер Ради Дмитро Разумков під час засідання фракції "Слуга народу" заявив, що Гончарук написав заяву про відставку і вона вже надійшла до Верховної ради. Також сьогодні було опубліковано заяву Гончарука про відставку.

Також повідомлялося, що на засіданні фракції Зеленський пропонував нинішнього віце-прем'єра і міністра розвитку громад і територій Дениса Шмигаля на посаду прем'єр-міністра України. Також став відомий можливий склад Кабміну Шмигаля.