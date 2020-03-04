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В "Слуге народа" объяснили сохранение Авакова на посту главы МВД

Новости » Политика     04.03.2020 - 11:01
В "Слуге народа" объяснили сохранение Авакова на посту главы МВД
Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)

По словам Корниенко, Аваков "долго на посту и хорошо разбирается в своем деле"

Министр внутренних дел Арсен Аваков уже долгое время на посту, он хорошо разбирается в этой сфере. Об этом сообщил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, он отметил, что министр МВД уже долгое время на посту.

"В этом есть свои плюсы, есть свои минусы. Минус в том, что накапливается негативный рейтинг из-за того, что реформу все таки надо было довести до конца. Где-то через какие-то политические атаки конкурентов. А плюс того, что министр долго на посту в том, что он хорошо разбирается в этой сфере. Он может брать ответственности. И конкретно говоря об Арсене Авакове, он имеет необходимый уровень работы правоохранительной системы в своей отрасли – это же не только МВД и полиция, это еще и пограничная служба, это ГСЧС. Они, в принципе, работают в штатном режиме и особых нареканий не имеют", - заявил Корниенко.

Ранее Александр Корниенко заявил, что на отдельные должности в Кабинете министров Украины в партии "Слуга народа" рассматривают несколько кандидатов.

РБК-Украина писало, что спикер Рады Дмитрий Разумков во время заседания фракции "Слуга народа" заявил, что Гончарук написал заявление об отставке и оно уже поступило в Верховную раду. Также сегодня было опубликовано заявление Гончарука об отставке.

Также сообщалось, что на заседании фракции Зеленский предлагал нынешнего вице-премьера и министра развития общин и территорий Дениса Шмыгаля на должность премьер-министра Украины. Также стал известен возможный состав Кабмина Шмыгаля.

В "Слуге народа" рассматривают несколько кандидатов на отдельные должности в Кабмине Рада отправляет в отставку Кабмин Гончарука: онлайн
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныМинистерство внутренних дел УкраиныАрсен Аваков
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