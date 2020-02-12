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Кабмін затвердив проміжний звіт про свою діяльність

Новини » Політика     12.02.2020 - 14:20
Кабмін затвердив проміжний звіт про свою діяльність
Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Звіт уряду подадуть до Ради цього тижня

Кабінет міністрів України затвердив проміжний звіт про свою діяльність. Про це на брифінгу заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, на сьогоднішньому засіданні було схвалено проміжний звіт уряду.

"Він буде поданий в парламент на цьому тижні. Обговорили серйозно підсумки п'ятимісячної роботи... Разом із звітом ми плануємо говорити про майбутнє", - додав Гончарук.

Нагадаємо, Гончарук на зустрічі з президентом Володимиром Зеленський обіцяв до 4 лютого підготувати звіт про діяльність Кабінету міністрів. Крім того, він заявив, що представить парламенту концепцію посиленого Кабміну і його часткового організаційного переформатування.

Сьогодні стало відомо, що Кабінет міністрів створив Боргове агентство для ефективного управління державним боргом. За словами Гончарука, це агентство дозволить максимально оперативно і ефективно застосовувати інструменти для управління державним боргом.

За його словами, тільки за 2019 рік успішна реалізація Середньострокової стратегії управління дозволила заощадити близько 19 млрд гривень на обслуговуванні боргу.

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Новини України Кабінет Міністрів УкраїниотчетОлексій Гончарук
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