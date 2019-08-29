У "Слуги народу" назвали умови підтримки кандидатури Авакова

Фракції "Слуга народу" буде підтримувати кандидатуру Арсена Авакова на посаду міністра внутрішніх справ, але за низки умов, зокрема Аваков має замінити всіх заступників. Про це РБК-Україна розповів народний депутат від "Слуги народу" Богдан Яременко.

Призначення Авакова на посаду голови МВС у фракції називають питанням національної безпеки.

"У фракції виникали питання щодо деяких кандидатур, в тому числі і за Арсену Авакову. Тому ми хотіли почути, чому ми повинні підтримати цю пропозицію. Нам пояснили, що це - питання національної безпеки", - сказав Яременко.

Також РБК-Україна повідомляло, що під стінами Верховної ради проходить акція проти призначення Авакова в новому Кабінеті міністрів.

Подібна акція проходила 28 серпня під Офісом президента України. Тоді під стінами ВП зібралося кілька сотень протестувальників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час першого засідання Верховної ради нового скликання Кабмін Гройсмана склав свої повноваження. При цьому уряд буде виконувати повноваження до формування нового Кабінету міністрів.